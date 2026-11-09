Donnalucata, il corvo Rocco si fa accarezzare sul lungomare come il cane Italo

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Memori dell’affabilità del cane Italo, ora si guarda con attenzione ai comportamenti di “Rocco”, un corvo imperiale che si è presentato sul lungomare di Donnalucata animando le giornate di chi ama trascorrere alcune ore in riva al mare. Ebbene sì. Scicli e le sue borgate della fascia costiera si confermano luoghi di attrazione per animali domestici e non, che si “insediano” nel territorio con garbo e rispetto senza creare problemi di invivibilità e soprattutto di insofferenza fra l’uomo e l’animale.

Da alcuni giorni in giro per il lungomare di via Marina a Donnalucata è facile incappare nella presenza di un corvo nero. Le caratteristiche di questo volatile, con uno spiccato orientamento all’intelligenza e alla vita sociale, il “Rocco” di Donnalucata le ha tutte. Si avvicina alle persone, si fa accarezzare, beve l’acqua se gli viene offerta. Compie tutte le azioni tipiche di un animale quasi addomesticato: di certo arriva da un ambiente sereno e protettivo che lo ha “educato” all’amore e alla partecipazione alla vita sociale.

Da dove arrivi questo corvo imperiale non si sa: si sa solo che si è presentato alcuni giorni fa sul lungomare e non accenna ad andarsene, a lasciare i luoghi che presidia giorno e notte. Analogo il comportamento del cane Italo che, per diversi anni, visse da mascotte nel centro storico di Scicli accogliendo turisti, accompagnando nelle commissioni le persone, partecipando a funzioni religiose, funerali e matrimoni compresi.

Come il cane Italo anche il corvo Rocco ha le sue fisime: ricorda chi lo ha accarezzato e ci ritorna amorevolmente, chi gli ha dato cibo e acqua, mostrando di avere una memoria straordinaria per i volti umani. E così non dimentica chi si è dimostrato gentile e chi invece è stato ostile, e in questo caso lo apostrofa con quella voce roca tipica del volatile.

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