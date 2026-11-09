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Carabinieri a lezione dalla Croce Rossa: in 25 imparano a usare il defibrillatore

Carabinieri a lezione dalla Croce Rossa: in 25 imparano a usare il defibrillatore

09 Nov 2026 11:01
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Sono spesso i primi ad arrivare sul luogo di un’emergenza, e ora 25 carabinieri di Ragusa sanno come intervenire in caso di arresto cardiaco. Sabato 7 novembre, al Comando provinciale dell’Arma, il personale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ragusa ha tenuto un corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) sul supporto di base delle funzioni vitali e sull’uso del defibrillatore, sotto la direzione del presidente Pietro Burrugano.

Il corso, organizzato dall’appuntato scelto Salvatore Iacono, addetto al Servizio prevenzione e protezione del Comando provinciale, si è diviso in due parti. Nella prima, teorica, i militari hanno imparato ad avvicinare una persona incosciente e a riconoscere subito lo stato di incoscienza o di arresto cardiorespiratorio, per accorciare i tempi d’intervento nella cosiddetta catena della sopravvivenza. Nella seconda, pratica, hanno provato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree per adulti, bambini e lattanti e l’uso del defibrillatore automatico esterno. Alla fine i 25 partecipanti hanno superato la valutazione per l’attestato di operatori BLS-D.

A chiudere la giornata è stato il comandante provinciale, colonnello Carmine Rosciano, che ha consegnato a Burrugano il libro «Oltre il dovere», edito dal Comando generale dell’Arma, come ringraziamento per la collaborazione. Entrambi hanno sottolineato quanto conti avere personale preparato: in caso di arresto cardiaco, intervenire in modo corretto e tempestivo in attesa dei sanitari può essere decisivo per salvare una vita.

Entro novembre lo stesso corso si terrà anche nelle Compagnie di Modica e di Vittoria.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.