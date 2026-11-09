Carabinieri a lezione dalla Croce Rossa: in 25 imparano a usare il defibrillatore

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sono spesso i primi ad arrivare sul luogo di un’emergenza, e ora 25 carabinieri di Ragusa sanno come intervenire in caso di arresto cardiaco. Sabato 7 novembre, al Comando provinciale dell’Arma, il personale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ragusa ha tenuto un corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) sul supporto di base delle funzioni vitali e sull’uso del defibrillatore, sotto la direzione del presidente Pietro Burrugano.

Il corso, organizzato dall’appuntato scelto Salvatore Iacono, addetto al Servizio prevenzione e protezione del Comando provinciale, si è diviso in due parti. Nella prima, teorica, i militari hanno imparato ad avvicinare una persona incosciente e a riconoscere subito lo stato di incoscienza o di arresto cardiorespiratorio, per accorciare i tempi d’intervento nella cosiddetta catena della sopravvivenza. Nella seconda, pratica, hanno provato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree per adulti, bambini e lattanti e l’uso del defibrillatore automatico esterno. Alla fine i 25 partecipanti hanno superato la valutazione per l’attestato di operatori BLS-D.

A chiudere la giornata è stato il comandante provinciale, colonnello Carmine Rosciano, che ha consegnato a Burrugano il libro «Oltre il dovere», edito dal Comando generale dell’Arma, come ringraziamento per la collaborazione. Entrambi hanno sottolineato quanto conti avere personale preparato: in caso di arresto cardiaco, intervenire in modo corretto e tempestivo in attesa dei sanitari può essere decisivo per salvare una vita.

Entro novembre lo stesso corso si terrà anche nelle Compagnie di Modica e di Vittoria.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it