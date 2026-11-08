Pozzallo, il centro per i giovani di piazza Cesare Battisti è quasi pronto

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Mancano gli impianti elettrici e il collaudo, poi Pozzallo avrà un nuovo centro polivalente per i giovani nel cuore del centro storico. È quanto emerso dal sopralluogo del sindaco Roberto Ammatuna nel cantiere dell’edificio di piazza Cesare Battisti, dove i lavori di riqualificazione sono ormai alle battute finali.

Il Comune lo definisce un’opera strategica per il tessuto urbano e sociale della città: l’obiettivo è restituire vita a uno spazio pubblico e farne un luogo di incontro, aggregazione e crescita, con attività culturali e sociali rivolte alle nuove generazioni.

Un progetto che, secondo l’amministrazione, rafforzerà i servizi dedicati ai giovani e contribuirà allo stesso tempo a valorizzare il centro storico di Pozzallo.

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