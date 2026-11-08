Ragusa, alla Sacra Famiglia la Settimana Vocazionale con sedici seminaristi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

È cominciata ieri pomeriggio, nella parrocchia della Sacra Famiglia di Ragusa, la Settimana Vocazionale del Seminario diocesano. A presiedere la celebrazione d’apertura è stato il rettore del seminario, don Gianni Mezzasalma, affiancato da fra Paolo, che sabato si insedierà ufficialmente come nuovo parroco della comunità, e dai seminaristi della diocesi di Ragusa.

Un momento di preghiera e condivisione per la comunità ecclesiale, che coinvolge i giovani impegnati nel loro cammino di discernimento e di formazione spirituale. Eccoli, anno per anno, con le parrocchie di provenienza.

Primo anno: Domenico Maria Pelligra (Maria Ss. Annunziata, Comiso), Giovanni Parrino (San Pietro Apostolo, Ragusa), Gaetano Capuano (San Pio X, Ragusa) e Vincenzo Zammitto (Maria Ss. Annunziata, Comiso).

Domenico Maria Pelligra (Maria Ss. Annunziata, Comiso), Giovanni Parrino (San Pietro Apostolo, Ragusa), Gaetano Capuano (San Pio X, Ragusa) e Vincenzo Zammitto (Maria Ss. Annunziata, Comiso). Secondo anno: Alphonce Mkumi e Aloyce Bulugu (Ss. Rosario, Vittoria).

Alphonce Mkumi e Aloyce Bulugu (Ss. Rosario, Vittoria). Terzo anno: Denis Nkuba (Ss. Rosario, Vittoria).

Denis Nkuba (Ss. Rosario, Vittoria). Quarto anno: Mattia Mazza (Maria Ss. Nunziata, Ragusa) e Andrea Occhipinti (San Paolo Apostolo, Ragusa).

Mattia Mazza (Maria Ss. Nunziata, Ragusa) e Andrea Occhipinti (San Paolo Apostolo, Ragusa). Quinto anno: Alessio Puccio (San Pio X, Ragusa), Raffaele Vona (Maria Ss. del Rosario, Pedalino), Sebastiano Lucifora (Immacolata Concezione della B. V. Maria, Chiaramonte Gulfi), Matteo Iacono (Ss. Rosario, Vittoria) e Adriano Longo (Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe, Giarratana).

Alessio Puccio (San Pio X, Ragusa), Raffaele Vona (Maria Ss. del Rosario, Pedalino), Sebastiano Lucifora (Immacolata Concezione della B. V. Maria, Chiaramonte Gulfi), Matteo Iacono (Ss. Rosario, Vittoria) e Adriano Longo (Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe, Giarratana). Sesto anno: Filippo Dicara (San Giuseppe Artigiano, Ragusa) e Salvatore Cabibbo (Sant’Antonio di Padova, Comiso).

La Settimana Vocazionale prosegue con diversi appuntamenti dedicati alla riflessione, alla testimonianza e alla vita comunitaria, e si chiuderà domenica con la messa presieduta da don Giovanni Piccione, direttore spirituale del seminario.

© Riproduzione riservata