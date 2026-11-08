Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Ragusa, alla Sacra Famiglia la Settimana Vocazionale con sedici seminaristi
08 Nov 2026 10:07
È cominciata ieri pomeriggio, nella parrocchia della Sacra Famiglia di Ragusa, la Settimana Vocazionale del Seminario diocesano. A presiedere la celebrazione d’apertura è stato il rettore del seminario, don Gianni Mezzasalma, affiancato da fra Paolo, che sabato si insedierà ufficialmente come nuovo parroco della comunità, e dai seminaristi della diocesi di Ragusa.
Un momento di preghiera e condivisione per la comunità ecclesiale, che coinvolge i giovani impegnati nel loro cammino di discernimento e di formazione spirituale. Eccoli, anno per anno, con le parrocchie di provenienza.
- Primo anno: Domenico Maria Pelligra (Maria Ss. Annunziata, Comiso), Giovanni Parrino (San Pietro Apostolo, Ragusa), Gaetano Capuano (San Pio X, Ragusa) e Vincenzo Zammitto (Maria Ss. Annunziata, Comiso).
- Secondo anno: Alphonce Mkumi e Aloyce Bulugu (Ss. Rosario, Vittoria).
- Terzo anno: Denis Nkuba (Ss. Rosario, Vittoria).
- Quarto anno: Mattia Mazza (Maria Ss. Nunziata, Ragusa) e Andrea Occhipinti (San Paolo Apostolo, Ragusa).
- Quinto anno: Alessio Puccio (San Pio X, Ragusa), Raffaele Vona (Maria Ss. del Rosario, Pedalino), Sebastiano Lucifora (Immacolata Concezione della B. V. Maria, Chiaramonte Gulfi), Matteo Iacono (Ss. Rosario, Vittoria) e Adriano Longo (Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe, Giarratana).
- Sesto anno: Filippo Dicara (San Giuseppe Artigiano, Ragusa) e Salvatore Cabibbo (Sant’Antonio di Padova, Comiso).
La Settimana Vocazionale prosegue con diversi appuntamenti dedicati alla riflessione, alla testimonianza e alla vita comunitaria, e si chiuderà domenica con la messa presieduta da don Giovanni Piccione, direttore spirituale del seminario.
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