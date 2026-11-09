Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Modica in lutto per la scomparsa di Fiorella Cappello, ingegnere della Protezione civile a Ragusa
09 Nov 2026 09:35
Modica piange la scomparsa di Fiorella Cappello, ingegnere, professionista molto conosciuta e apprezzata anche negli ambienti lavorativi della città. Ha prestato servizio a Ragusa nell’ambito della Protezione civile.
Fiorella Cappello si è spenta dopo aver affrontato con coraggio una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia della sua morte suscita dolore e commozione a Modica, dove la famiglia è conosciuta. Era infatti figlia di Federico Cappello, geometra che ha lavorato per tanti anni al Comune di Modica.
Il suo percorso professionale si era sviluppato nel campo dell’ingegneria e della Protezione civile, a Ragusa, dove era stimata per il proprio impegno professionale. Un riconoscimento importante era arrivato nel 2021, quando, insieme ad altri professionisti, era stata premiata a Ragusa in occasione della ricorrenza dei 25 anni dalla laurea in Ingegneria. Un traguardo che testimoniava il percorso compiuto dalla professionista nel corso della sua carriera. La sua scomparsa lascia un profondo dispiacere tra quanti l’hanno conosciuta, tra colleghi e amici, e in quanti conservano un ricordo della famiglia Cappello.
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