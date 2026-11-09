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Modica in lutto per la scomparsa di Fiorella Cappello, ingegnere della Protezione civile a Ragusa

Modica in lutto per la scomparsa di Fiorella Cappello, ingegnere della Protezione civile a Ragusa

09 Nov 2026 09:35
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Modica piange la scomparsa di Fiorella Cappello, ingegnere, professionista molto conosciuta e apprezzata anche negli ambienti lavorativi della città. Ha prestato servizio a Ragusa nell’ambito della Protezione civile.

Fiorella Cappello si è spenta dopo aver affrontato con coraggio una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia della sua morte suscita dolore e commozione a Modica, dove la famiglia è conosciuta. Era infatti figlia di Federico Cappello, geometra che ha lavorato per tanti anni al Comune di Modica.

Il suo percorso professionale si era sviluppato nel campo dell’ingegneria e della Protezione civile, a Ragusa, dove era stimata per il proprio impegno professionale. Un riconoscimento importante era arrivato nel 2021, quando, insieme ad altri professionisti, era stata premiata a Ragusa in occasione della ricorrenza dei 25 anni dalla laurea in Ingegneria. Un traguardo che testimoniava il percorso compiuto dalla professionista nel corso della sua carriera. La sua scomparsa lascia un profondo dispiacere tra quanti l’hanno conosciuta, tra colleghi e amici, e in quanti conservano un ricordo della famiglia Cappello.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.