Modica, Alessandro Centonze guiderà una sezione penale della Cassazione

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Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Alessandro Centonze presidente di Sezione penale della Corte di cassazione. Nato a Siracusa nel 1967, il magistrato vive da anni a Modica, dove è sposato con Ivana Castello, consigliera comunale del Partito democratico.

Il plenum del Csm ha dato il via libera sulla base della proposta della Quinta Commissione, approvata all’unanimità e formulata d’intesa con il ministro della Giustizia.

Centonze è entrato in magistratura nel 1996. Dal dicembre 1997 è stato sostituto procuratore della Repubblica a Siracusa e nell’agosto 2002 è passato alla Procura di Catania. Dal dicembre 2006 ha esercitato funzioni giudicanti al Tribunale di Catania, occupandosi anche di procedimenti molto complessi, e tra il 2010 e il 2011 ha lavorato al Tribunale di Gela, alle prese con gravi carenze di organico.

Dal luglio 2014 è consigliere della Corte di cassazione, dove ha lavorato nella Prima Sezione penale e ha contribuito anche all’attività dell’Ufficio Spoglio, apprezzato per le sue capacità organizzative.

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