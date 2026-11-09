Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Montesano, 160 mila euro per rifare il centro sociale: il sopralluogo con i ragazzi
09 Nov 2026 11:43
Il centro sociale polivalente di Montesano, a Modica, sarà ristrutturato e migliorato. A finanziare i lavori sono 160 mila euro arrivati con un emendamento alla manovra finanziaria regionale presentato dal deputato Ignazio Abbate, presidente della I commissione Affari istituzionali dell’Ars.
Sabato Abbate, accompagnato dal consigliere comunale Giammarco Covato, ha fatto un sopralluogo nella struttura e ha ascoltato le richieste dei tanti ragazzi che la frequentano. «Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti che mi sono stati forniti e che sicuramente serviranno per rendere ancora più funzionale e accogliente il centro», ha detto. «Oggi esso rappresenta uno straordinario punto di socializzazione per i tantissimi ragazzi che vivono tra S. Giacomo e Montesano, ma anche per le famiglie che vi si riuniscono per rinsaldare quello spirito di comunità che qui si avverte più che altrove».
Durante la visita il deputato ha visto anche i piccoli lavori che gli stessi frequentatori hanno fatto da soli per migliorare il centro. «Oggi possiamo garantire che grazie a questi lavori le migliorie saranno tante e anche di una certa rilevanza. Ho rassicurato i ragazzi che gli interventi saranno minimamente invasivi e permetteranno la normale fruizione della struttura anche durante il loro svolgimento».
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