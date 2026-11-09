Montesano, 160 mila euro per rifare il centro sociale: il sopralluogo con i ragazzi

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Il centro sociale polivalente di Montesano, a Modica, sarà ristrutturato e migliorato. A finanziare i lavori sono 160 mila euro arrivati con un emendamento alla manovra finanziaria regionale presentato dal deputato Ignazio Abbate, presidente della I commissione Affari istituzionali dell’Ars.

Sabato Abbate, accompagnato dal consigliere comunale Giammarco Covato, ha fatto un sopralluogo nella struttura e ha ascoltato le richieste dei tanti ragazzi che la frequentano. «Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti che mi sono stati forniti e che sicuramente serviranno per rendere ancora più funzionale e accogliente il centro», ha detto. «Oggi esso rappresenta uno straordinario punto di socializzazione per i tantissimi ragazzi che vivono tra S. Giacomo e Montesano, ma anche per le famiglie che vi si riuniscono per rinsaldare quello spirito di comunità che qui si avverte più che altrove».

Durante la visita il deputato ha visto anche i piccoli lavori che gli stessi frequentatori hanno fatto da soli per migliorare il centro. «Oggi possiamo garantire che grazie a questi lavori le migliorie saranno tante e anche di una certa rilevanza. Ho rassicurato i ragazzi che gli interventi saranno minimamente invasivi e permetteranno la normale fruizione della struttura anche durante il loro svolgimento».

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