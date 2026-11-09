Avis Modica e i docenti fanno squadra: un progetto costruito insieme alle scuole

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Non più un progetto da accogliere in classe, ma un percorso da costruire insieme. Sabato 7 novembre, all’Oratorio salesiano di Modica Alta, l’Avis Modica ha riunito diversi docenti del territorio per la giornata di formazione e coprogettazione che dà il via al nuovo progetto Avis-scuola. L’idea è nata proprio dagli insegnanti: alla fine del percorso dello scorso anno erano stati loro a chiedere di non essere soltanto destinatari dell’iniziativa, ma di realizzarla fianco a fianco con l’associazione.

A guidare la giornata è stato il formatore Luigi Santapaga, fondatore di Forma Mentis, che ha lavorato con i docenti su come fissare gli obiettivi, creare un gruppo capace di lavorare in armonia e raggiungere i risultati, tra role-play, attività pratiche e confronto continuo.

Dal confronto è nato un vocabolario condiviso: ascolto, rispetto, collaborazione, azione, riflessione, proattività, condivisione, rielaborazione, disponibilità, empatia, professionalità, confronto, responsabilità, passione, impegno, pensiero critico, coraggio, crescita, autenticità e dialogo. Parole che faranno da bussola al lavoro nelle classi, con l’obiettivo di contrastare l’assenza di valori, o almeno la percezione di questa assenza, che spesso accompagna il mondo dei più giovani.

«Vogliamo costruire per noi e per i ragazzi un viaggio che catturi la loro attenzione e li stimoli – ha detto il presidente dell’Avis Modica, Luca Hanna, aprendo i lavori a nome del direttivo –. Sarà un percorso un po’ diverso dal solito, magari con qualche ostacolo e qualche perplessità lungo la strada, ma se lo calibriamo bene possiamo raggiungere grandi risultati».

Nei prossimi mesi toccherà ai docenti mettere in pratica quanto appreso, con l’Avis Modica nel ruolo di coordinatore. Gli elaborati realizzati in classe confluiranno in una festa sociale di fine anno scolastico, aperta a studenti, insegnanti, volontari, famiglie e a tutta la città.

Carmela Saturnino, che con Chiara Giurdanella coordina i rapporti con le scuole, ha ringraziato tra gli altri Giampiero Saladino e Franco Bussetti dell’Avis provinciale. Alla giornata erano presenti anche i rappresentanti dell’Avis regionale e della Consulta nazionale Giovani, insieme ai volontari del Servizio civile universale.

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