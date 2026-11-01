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Avis Modica forma i docenti: sabato 7 novembre una giornata gratuita con la scuola
01 Nov 2026 16:43
Non più una proposta da accogliere, ma un percorso da costruire insieme. Avis Modica invita gli insegnanti del territorio a una giornata gratuita di formazione e coprogettazione sabato 7 novembre, dalle 9 alle 17.30, all’Oratorio Salesiano di Modica Alta.
L’idea è nata proprio dalla scuola. Nella verifica conclusiva del progetto presentato dall’associazione lo scorso anno, sono stati i docenti a chiedere di lavorare fianco a fianco con l’Avis, invece di limitarsi ad accoglierne la proposta. L’associazione ha raccolto l’invito: l’obiettivo è costruire insieme un percorso sul dono e sul benessere.
A condurre i lavori sarà Luigi Santapaga, formatore dal 1989 e fondatore di Forma Mentis, che ha tenuto centinaia di corsi in Italia e all’estero su comunicazione, leadership e lavoro in team. La giornata, con un approccio interattivo, presenterà gli obiettivi del progetto, lavorerà sulle strategie e sulle dinamiche del lavoro di squadra e si chiuderà con attività pratiche per preparare il momento conclusivo del percorso, la «festa sociale».
La formazione è riservata ai docenti delle quinte classi della primaria, delle terze della secondaria di primo grado e delle quarte della secondaria di secondo grado, oltre ai docenti referenti. «Vogliamo costruire il progetto con la scuola, non per la scuola», spiega il direttivo di Avis Modica, che invita i dirigenti scolastici a diffondere l’iniziativa.
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