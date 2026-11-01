Comiso, un murale di duecento metri quadrati dai disegni dei bambini della Senia

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I disegni fatti in classe potrebbero diventare un’opera di duecento metri quadrati sulla parete della loro scuola. Alla Senia di Comiso il Comune punta sui bambini per costruire una risposta ai vandalismi e ai furti che hanno colpito i plessi negli ultimi mesi: un murale da progettare partendo dalle loro parole, dai racconti sul quartiere e dal modo in cui immaginano il luogo dove crescono.

Si chiama “Senia, la scuola che fiorisce” e prevede il coinvolgimento di sessanta alunni del plesso di via dei Larici, appartenente all’istituto comprensivo Luigi Pirandello. Attraverso i laboratori, i bambini produrrebbero il materiale che un artista, ancora da individuare nel progetto, rielaborerebbe in un’unica immagine sulla grande parete senza finestre, visibile dalla strada.

Il percorso comprende anche incontri con famiglie e residenti, visite delle classi durante la realizzazione e una presentazione pubblica nella quale sarebbero gli stessi bambini a raccontare l’opera alla città.

Prima di dipingere, però, occorre intervenire sulla superficie. Il progetto descrive una facciata segnata dalle colature dell’acqua piovana e dall’intonaco scrostato: sono previsti il ripristino degli elementi che dovrebbero impedire all’acqua di scorrere sul muro, la sistemazione dell’intonaco e la preparazione del fondo. Una finitura protettiva dovrebbe poi aiutare a conservare i colori e facilitare la rimozione dei graffiti.

La Senia ha già incontrato la street art: nel 2024 l’artista francese Nelio aveva realizzato spontaneamente un murale sul muro perimetrale della scuola. La nuova proposta riguarda invece una parete dell’edificio e mette al centro il contributo degli alunni.

Per realizzarla, il Comune punta a ottenere ventimila euro dal Fondo regionale di creatività urbana. Il costo previsto è di 22.300 euro, Iva compresa: i restanti 2.300 sarebbero coperti dall’amministrazione in caso di ammissione al finanziamento. La Giunta ha approvato il progetto e la partecipazione al bando; l’assegnazione del contributo non è stata confermata dalle verifiche effettuate.

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