Ragusa, Modica e Scicli, il Barocco diventa hi-tech per stupire i turisti

Tre città della provincia di Ragusa, un patrimonio riconosciuto dall’Unesco e una nuova sfida per il turismo culturale. Ragusa, Modica e Scicli saranno protagoniste di un progetto da 893mila euro che punta a rivoluzionare il modo di raccontare e visitare le città tardo barocche del Val di Noto, attraverso realtà aumentata, intelligenza artificiale e percorsi immersivi.
Il progetto si chiama “La Via Tardo Barocca – Light, Stone and Wonder” ed è finanziato dal Ministero del Turismo. Coinvolge le otto città del sito Unesco, con il Comune di Ragusa capofila dell’aggregazione istituzionale. L’obiettivo è superare una promozione turistica frammentata, trasformando località spesso raccontate singolarmente in un’unica grande destinazione culturale.
La novità più significativa per il territorio ibleo riguarda la realizzazione di quattro nuovi Visitor Center: due a Ragusa, uno a Modica e uno a Scicli. Non semplici punti informativi, ma spazi multimediali nei quali i visitatori potranno scoprire la storia delle città attraverso ricostruzioni tridimensionali, installazioni interattive e contenuti digitali.
A Ragusa Ibla il racconto utilizzerà lo specchio come chiave di interpretazione della città. A Modica sarà approfondito il rapporto tra pietra, paesaggio e tradizioni artigianali, mentre Scicli proporrà un dialogo tra il patrimonio barocco e la contemporaneità.
Il progetto, illustrato alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum da Antonio Scuderi, amministratore delegato di Capitale Cultura Group e ARtGlass, prevede anche una piattaforma digitale con itinerari geolocalizzati, podcast, mappe interattive e un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale.
Il filo conduttore sarà il terremoto del 1693, dal quale nacque la straordinaria stagione della ricostruzione barocca che oggi accomuna le otto città riconosciute dall’Unesco. Ma la vera ambizione va oltre la tecnologia. Il progetto intende coinvolgere operatori turistici, associazioni culturali, imprese e cittadini, costruendo una rete capace di valorizzare le identità locali senza cancellarne le differenze.
Per Ragusa, Modica e Scicli si apre dunque un’opportunità importante: trasformare tre destinazioni già apprezzate dai visitatori in un sistema turistico integrato, capace di prolungare i soggiorni e distribuire meglio i flussi. La sfida sarà tradurre l’investimento in risultati concreti. Perché il Barocco ibleo è già conosciuto nel mondo: adesso bisogna imparare a raccontarlo come un’unica, straordinaria storia.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.