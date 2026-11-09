Depurazione e riuso delle acque, 4,2 milioni per innovare gli impianti della provincia di Ragusa

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Il progetto di Iblea Acque punta a introdurre intelligenza artificiale, nuove tecnologie per eliminare microplastiche e microinquinanti e sistemi per recuperare le acque reflue. Un’opportunità soprattutto per l’agricoltura e per un territorio sempre più esposto alla scarsità idrica.

Trasformare gli impianti di depurazione in strutture più efficienti, capaci non soltanto di trattare le acque reflue, ma anche di recuperarle e renderle nuovamente utilizzabili. È l’obiettivo del progetto «Smart-Ee plants 4star», presentato da Iblea Acque S.p.A. come capofila e ammesso alla graduatoria provvisoria dei progetti finanziabili nell’ambito dell’avviso regionale «Ripresa Sicilia Plus», per un investimento complessivo di oltre 4,2 milioni di euro.

L’iniziativa potrebbe avere ricadute importanti per la provincia di Ragusa, soprattutto sul fronte della disponibilità idrica. Il progetto punta infatti a migliorare la qualità delle acque depurate e a sviluppare tecnologie che ne consentano il riutilizzo per finalità compatibili, come l’irrigazione agricola, alcuni processi industriali e la manutenzione delle aree verdi. Una prospettiva particolarmente interessante per un territorio nel quale l’agricoltura rappresenta un settore strategico e la scarsità d’acqua costituisce una criticità ricorrente.

Tra le innovazioni previste figura l’impiego dell’intelligenza artificiale per ottimizzare il funzionamento dei depuratori, riducendo i consumi energetici e migliorando l’efficienza dei processi. Il progetto prevede inoltre nuove soluzioni per la rimozione di microplastiche e microinquinanti, il monitoraggio delle emissioni climalteranti e la riduzione dei fanghi prodotti durante il trattamento delle acque.

Al partenariato partecipa anche l’Università degli Studi di Catania, con il compito di contribuire alla ricerca e alla sperimentazione delle nuove tecnologie. L’obiettivo è trasferire le competenze scientifiche direttamente agli impianti, verificando l’efficacia delle soluzioni sviluppate e la possibilità di applicarle concretamente nella gestione del servizio idrico.

Per i cittadini e le imprese della provincia, i benefici potenziali riguardano una maggiore disponibilità di acqua recuperata, una migliore tutela ambientale e una gestione energeticamente più efficiente degli impianti. Per il comparto agricolo, in particolare, il riutilizzo delle acque depurate potrebbe rappresentare una risorsa aggiuntiva e contribuire a ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali di approvvigionamento.

L’ammissione alla graduatoria provvisoria rappresenta un passaggio importante, ma ora bisognerà passare alla fase operativa. Sarà fondamentale conoscere quali depuratori saranno coinvolti, quanti metri cubi d’acqua si prevede di recuperare, quali saranno gli effettivi destinatari della risorsa e in quali tempi le nuove tecnologie entreranno in funzione.

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