Home / Attualità
Ragusa-Catania, prime aperture nel 2027 ma il lotto 3 è fermo al 3%

Ragusa-Catania, prime aperture nel 2027 ma il lotto 3 è fermo al 3%

09 Nov 2026 20:04
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

I primi tratti della Ragusa-Catania potrebbero aprire al traffico nei primi mesi del 2027. È quanto emerso dal nuovo sopralluogo del Movimento 5 Stelle nei cantieri, a quasi un anno dall’ultima visita. Le deputate regionali Stefania Campo e Lidia Adorno, con Federico Piccitto ed Eugenio Saitta, hanno verificato con i tecnici dell’Anas lo stato dei lavori.

Lotti 1, 2 e 4 vicini a metà strada

I lotti 1, 2 e 4, circa 60 chilometri in tutto, hanno raggiunto un avanzamento medio vicino al 50%. Nonostante la complessità dei lavori, tra viadotti, gallerie, sovrappassi e tratti in trincea, i cantieri procedono regolarmente e alcune criticità di progetto e di logistica sono state superate. Dopo le prime aperture parziali del 2027, il completamento dei tre lotti è atteso tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

Il nodo del lotto 3

«Rimane invece preoccupante – sottolineano i Cinquestelle – la situazione del lotto 3, i 18 chilometri tra Francofonte e Grammichele, ancora fermo al 3%. Nonostante le prospettive di ripartenza emerse lo scorso febbraio, l’impresa appaltatrice non è riuscita a imprimere la necessaria accelerazione». L’Anas, spiegano, sta cercando una soluzione per far ripartire il cantiere. Se i ritardi dovessero continuare, potrebbe servire un collegamento provvisorio attraverso gli svincoli esistenti, per poter usare comunque i tratti completati.

Sul lotto 3 nei giorni scorsi si era parlato anche della vertenza dei lavoratori della Cmc, con lo sciopero sospeso dopo la convocazione dell’impresa.

«È stato entusiasmante percorrere i cantieri di un’opera di cui si parla dal 1972 e che  ha finalmente trovato concretezza – aggiungono Campo, Adorno, Piccitto e Saitta –. Adesso bisogna accelerare sul terzo lotto, affinché nessun tratto rimanga incompiuto».

Il no al pedaggio sulla Siracusa-Gela

Il sopralluogo è stato anche l’occasione per tornare sulle altre strade del Sud-est, a partire dalla Siracusa-Gela, «ancora incompleta nonostante le passerelle e le promesse dell’assessore Aricò», sulla quale pesa l’ipotesi di un pedaggio. Per il M5S è inaccettabile, perché la strada non è finita e perché il territorio vive già i disagi del cantiere della Ragusa-Catania. «Non si possono recuperare i 46 milioni di debiti del Cas sulle spalle dei cittadini del Sud-est della Sicilia – concludono –. La Regione deve garantire investimenti e collegamenti adeguati, non ulteriori balzelli».

Leggi anche: Ragusa-Catania, Cmc rassicura sul Lotto 3: niente licenziamenti e cantieri da sbloccare

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni