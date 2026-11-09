Ragusa-Catania, prime aperture nel 2027 ma il lotto 3 è fermo al 3%

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I primi tratti della Ragusa-Catania potrebbero aprire al traffico nei primi mesi del 2027. È quanto emerso dal nuovo sopralluogo del Movimento 5 Stelle nei cantieri, a quasi un anno dall’ultima visita. Le deputate regionali Stefania Campo e Lidia Adorno, con Federico Piccitto ed Eugenio Saitta, hanno verificato con i tecnici dell’Anas lo stato dei lavori.

Lotti 1, 2 e 4 vicini a metà strada

I lotti 1, 2 e 4, circa 60 chilometri in tutto, hanno raggiunto un avanzamento medio vicino al 50%. Nonostante la complessità dei lavori, tra viadotti, gallerie, sovrappassi e tratti in trincea, i cantieri procedono regolarmente e alcune criticità di progetto e di logistica sono state superate. Dopo le prime aperture parziali del 2027, il completamento dei tre lotti è atteso tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

Il nodo del lotto 3

«Rimane invece preoccupante – sottolineano i Cinquestelle – la situazione del lotto 3, i 18 chilometri tra Francofonte e Grammichele, ancora fermo al 3%. Nonostante le prospettive di ripartenza emerse lo scorso febbraio, l’impresa appaltatrice non è riuscita a imprimere la necessaria accelerazione». L’Anas, spiegano, sta cercando una soluzione per far ripartire il cantiere. Se i ritardi dovessero continuare, potrebbe servire un collegamento provvisorio attraverso gli svincoli esistenti, per poter usare comunque i tratti completati.

Sul lotto 3 nei giorni scorsi si era parlato anche della vertenza dei lavoratori della Cmc, con lo sciopero sospeso dopo la convocazione dell’impresa.

«È stato entusiasmante percorrere i cantieri di un’opera di cui si parla dal 1972 e che ha finalmente trovato concretezza – aggiungono Campo, Adorno, Piccitto e Saitta –. Adesso bisogna accelerare sul terzo lotto, affinché nessun tratto rimanga incompiuto».

Il no al pedaggio sulla Siracusa-Gela

Il sopralluogo è stato anche l’occasione per tornare sulle altre strade del Sud-est, a partire dalla Siracusa-Gela, «ancora incompleta nonostante le passerelle e le promesse dell’assessore Aricò», sulla quale pesa l’ipotesi di un pedaggio. Per il M5S è inaccettabile, perché la strada non è finita e perché il territorio vive già i disagi del cantiere della Ragusa-Catania. «Non si possono recuperare i 46 milioni di debiti del Cas sulle spalle dei cittadini del Sud-est della Sicilia – concludono –. La Regione deve garantire investimenti e collegamenti adeguati, non ulteriori balzelli».

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