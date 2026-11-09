Modica, ripuliti dai ragazzi e di nuovo imbrattati: la lettera della parrocchia al vandalo della Domus

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Erano stati ripuliti da meno di una settimana, grazie a volontari e a tanti ragazzi delle scuole. Ma i muri e gli infissi della Domus Sancti Petri, in piazzetta Grimaldi, nel centro storico di Modica, sono stati di nuovo imbrattati con un pennarello. A denunciarlo è la parrocchia di San Pietro Apostolo, che sulla sua pagina social ha scelto di non limitarsi alla condanna e di scrivere direttamente all’autore delle scritte.

«Caro amico sconosciuto»

La lettera comincia così: «Caro amico sconosciuto, mi rivolgo a te che hai sentito il bisogno e l’impulso di prendere un pennarello e imbrattare con delle scritte le pareti e gli infissi di un edificio del centro storico di Modica». Chi scrive ricorda che il vandalo agisce quando non può essere visto, magari di notte, e che quell’edificio è un bene di tutti, nel cuore di un centro storico patrimonio Unesco, sotto gli occhi ogni giorno di centinaia di turisti e residenti.

Il pensiero va soprattutto a chi aveva lavorato per restituire decoro alla piazzetta: la fatica dei volontari e degli studenti cancellata in pochi secondi. La parrocchia dice di non riuscire a capire che cosa si voglia comunicare con quelle scritte, e prova a mettere il vandalo davanti a una contraddizione: immagina che anche lui abbia una casa che tiene ordinata e pulita, mentre sporca quella che appartiene a tutti.

Il reato e le telecamere

Nella lettera si ricorda che imbrattare un edificio è un reato e che le telecamere possono individuare i responsabili in qualunque momento. Ma l’appello finale è un altro: «Questo mondo ha già tanti problemi e sicuramente molto più gravi di questo. Per favore, con il cuore in mano ti chiedo di non contribuire anche con un piccolo gesto a renderlo peggiore».

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