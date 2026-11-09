Modica, ripuliti dai ragazzi e di nuovo imbrattati: la lettera della parrocchia al vandalo della Domus

Erano stati ripuliti da meno di una settimana, grazie a volontari e a tanti ragazzi delle scuole. Ma i muri e gli infissi della Domus Sancti Petri, in piazzetta Grimaldi, nel centro storico di Modica, sono stati di nuovo imbrattati con un pennarello. A denunciarlo è la parrocchia di San Pietro Apostolo, che sulla sua pagina social ha scelto di non limitarsi alla condanna e di scrivere direttamente all’autore delle scritte.
«Caro amico sconosciuto»
La lettera comincia così: «Caro amico sconosciuto, mi rivolgo a te che hai sentito il bisogno e l’impulso di prendere un pennarello e imbrattare con delle scritte le pareti e gli infissi di un edificio del centro storico di Modica». Chi scrive ricorda che il vandalo agisce quando non può essere visto, magari di notte, e che quell’edificio è un bene di tutti, nel cuore di un centro storico patrimonio Unesco, sotto gli occhi ogni giorno di centinaia di turisti e residenti.
Il pensiero va soprattutto a chi aveva lavorato per restituire decoro alla piazzetta: la fatica dei volontari e degli studenti cancellata in pochi secondi. La parrocchia dice di non riuscire a capire che cosa si voglia comunicare con quelle scritte, e prova a mettere il vandalo davanti a una contraddizione: immagina che anche lui abbia una casa che tiene ordinata e pulita, mentre sporca quella che appartiene a tutti.
Il reato e le telecamere
Nella lettera si ricorda che imbrattare un edificio è un reato e che le telecamere possono individuare i responsabili in qualunque momento. Ma l’appello finale è un altro: «Questo mondo ha già tanti problemi e sicuramente molto più gravi di questo. Per favore, con il cuore in mano ti chiedo di non contribuire anche con un piccolo gesto a renderlo peggiore».
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni