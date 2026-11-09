Affitto, fino a 3mila euro dalla Regione: domande dal 10 novembre

Chi è in affitto e ha un Isee basso può chiedere alla Regione un contributo fino a 3.098,74 euro. Le domande si presentano da domani, martedì 10 novembre, alle 9, fino alle 18 del 30 novembre, solo online. Il bando riguarda i canoni pagati nel 2025 e vale per tutte le famiglie siciliane, comprese quelle della provincia di Ragusa.
Lo stanziamento è di oltre 17 milioni di euro: la previsione iniziale era di 8 milioni, e l’assessorato regionale alle Infrastrutture ne ha trovati altri 9 milioni e 320 mila.
Chi può chiederlo
Servono un contratto di affitto a uso abitativo regolarmente registrato e un’attestazione Isee valida inferiore a 15.639,40 euro. Ci sono due fasce, decise in base alla situazione economica della famiglia e a quanto pesa l’affitto sul bilancio: il contributo massimo è di 3.098,74 euro per la fascia A e di 2.324,05 euro per la fascia B.
Due le novità di quest’anno. Anche chi vive da solo può ottenere il contributo, alle stesse condizioni delle altre famiglie. E se l’intestatario del contratto è morto, può fare domanda il coniuge, se ha i requisiti previsti dal bando.
Come fare domanda
La domanda si presenta esclusivamente sulla piattaforma della Regione Siciliana, all’indirizzo siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione. Per farsi aiutare ci si può rivolgere al proprio Comune, ai Caf che aderiscono e ai sindacati degli inquilini accreditati. Il testo del bando (decreto 2927 del 9 novembre 2026) è sul sito della Regione.
«Aiutare le persone, oggi sempre più alle prese con il caro-vita, a pagare l’affitto è un atto di giustizia sociale», dice il presidente della Regione Renato Schifani. Per l’assessore Alessandro Aricò le due novità servono a «rendere questa misura ancora più inclusiva»: «tuteliamo i coniugi superstiti, evitando che alla perdita di una persona cara possa aggiungersi anche la perdita di un beneficio economico».
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni