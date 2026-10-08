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Modica, investiti mentre attraversano la strada: una donna finisce in ospedale con una frattura
08 Ott 2026 11:21
Incidente stradale ieri sera nel cuore di Modica, coinvolti due pedoni e uno scooter. Lo scontro si è verificato intorno alle 19 lungo Corso Umberto.
Ad avere la peggio è stata una donna di nazionalità tedesca, che si trovava insieme a un’altra persona, anch’essa straniera, mentre attraversava la strada. I due sarebbero stati investiti da uno scooter che procedeva lungo la carreggiata.
La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della Polizia Locale. L’urto ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118. Dopo le prime cure prestate direttamente sul luogo dell’incidente, i feriti sono stati accompagnati all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica per gli accertamenti medici. La donna ha riportato una frattura a una gamba, mentre le condizioni dell’altro pedone e dello scooterista non destano preoccupazioni.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica e di evntuali responsabilità.
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