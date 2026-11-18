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Regionali 2027, Forza Italia sceglie Mulè: la partita per Palazzo d’Orléans
18 Nov 2026 18:38
La partita per la successione a Renato Schifani entra nel vivo. Forza Italia ha individuato in Giorgio Mulè il proprio candidato designato alla presidenza della Regione Siciliana in vista delle elezioni regionali del 2027. La decisione sarebbe maturata nel corso di una riunione dei vertici nazionali del partito, segnando una svolta nel confronto interno agli azzurri che da settimane accompagna il futuro politico della Sicilia.
Mulè, attuale vicepresidente della Camera dei deputati, è dunque il nome su cui Forza Italia intende puntare per la corsa a Palazzo d’Orléans. Alla riunione hanno partecipato il segretario nazionale Antonio Tajani, i vicesegretari Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni, oltre ai capigruppo parlamentari Enrico Costa e Stefania Craxi.
L’indicazione arriva dopo settimane di tensioni e confronti sul futuro della leadership regionale, soprattutto dopo le vicende politiche che hanno coinvolto il presidente Renato Schifani e il dibattito sulla sua successione.
A rivendicare il ruolo di Forza Italia nella scelta del candidato del centrodestra era stato proprio il coordinatore regionale Nino Minardo, reduce da una serie di incontri politici in Sicilia. Una posizione che trova ora una prima risposta con l’individuazione di Mulè.
Il vicepresidente della Camera, del resto, non ha mai nascosto la propria disponibilità a candidarsi alla guida della Regione, chiedendo nei mesi scorsi al centrodestra di arrivare rapidamente a una decisione.
Resta adesso da capire quale sarà la posizione degli alleati e se il nome di Mulè riuscirà a raccogliere il consenso dell’intera coalizione. La designazione di Forza Italia apre infatti una nuova fase della partita per Palazzo d’Orléans, con le regionali del 2027 che cominciano ad assumere contorni sempre più definiti.
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