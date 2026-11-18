Regionali 2027, Forza Italia rivendica il candidato: Minardo tra i papabili

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Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione deve indicarlo Forza Italia. E tra i nomi che circolano c’è quello del modicano Nino Minardo, alla guida degli azzurri in Sicilia. È il messaggio che, secondo quanto raccontano alcuni presenti, sarebbe uscito ieri sera dalla riunione convocata da Antonio Tajani nella sede nazionale del partito, in via in Lucina 17 a Roma, per fare il punto sulla situazione politica e in particolare sul caso Sicilia in vista delle regionali del 2027.

Attorno al tavolo lo stato maggiore azzurro: i vicesegretari Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni e i capigruppo alla Camera e al Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi. La riunione, riferiscono alcuni dei partecipanti, sarebbe servita a riaffermare un principio: spetta a Forza Italia scegliere il candidato del centrodestra a Palazzo d’Orléans. «Lavoreremo perché alla guida della Regione ci sia ancora Forza Italia», è la linea.

Minardo, Mulè e Schifani: il nome non c’è ancora

Un nome condiviso, però, non sarebbe stato ancora trovato. Nelle ultime settimane le indiscrezioni avevano indicato tra i papabili proprio Minardo e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Non è stata esclusa nemmeno la ricandidatura del governatore uscente Renato Schifani. E c’è chi scommette che il candidato azzurro potrebbe essere scelto tra gli esponenti di spicco della classe dirigente siciliana.

Per Minardo la partita è aperta da settimane. Appena ieri, a Palermo, il deputato modicano aveva detto ai suoi che «il prossimo presidente della Regione sarà di Forza Italia», rivendicando un cambio di metodo e più spazio a giovani, amministratori e società civile. Parole che arrivano dopo mesi di gelo con Schifani e un confronto che, come abbiamo scritto, si gioca soprattutto a Roma.

La partita iblea

La scelta pesa anche sulla provincia di Ragusa. Il voto regionale è fissato a novembre 2027 e la sua data rimescola le carte anche a Ragusa, a partire dal futuro del sindaco Peppe Cassì. Intanto Minardo, nel Ragusano, continua ad allargare la squadra azzurra, dai sindaci agli assessori delle giunte cittadine.

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