La modicana Cecilia Pitino torna a cantare a Catania con il folk di «Armunia»

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Dopo diversi anni di assenza, la cantante folk modicana Cecilia Pitino torna a esibirsi dal vivo a Catania. L’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle 20.30 al Tinni Tinni Arts Club, in via Scuto 19, alle spalle del Castello Ursino, con il concerto «Armunia»: un viaggio tra sonorità mediterranee e mondi lontani, dal flamenco ai ritmi sudamericani, dalle suggestioni arabo-andaluse ai colori indiani, senza perdere di vista le radici della tradizione popolare siciliana. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Sul palco, accanto a Pitino, ci saranno due musicisti iblei, Gianni Amore alla fisarmonica e Pierpaolo Sichera alla chitarra, e il percussionista etneo Riccardo Gerbino, che collabora con l’artista modicana dai tempi dell’album «Spunta ‘na rosa» del 1998 e di «Far lunari» del 2003, prodotto artisticamente dai Dounia, l’ensemble di cui Gerbino faceva parte.

«Mi presenterò al pubblico di Catania in maniera molto semplice», anticipa la cantante. In scaletta i due brani nuovi, «Armunia» e «Tramonti», pezzi dei due dischi storici, qualcosa della tradizione come «I pirati a Palermo» e un omaggio a Rosa Balistreri, anche perché, racconta, per il centenario della cantautrice, il prossimo anno, è stata coinvolta in un progetto.

Cecilia Pitino ha studiato canto corale e ha cantato nei cori, si è diplomata all’Isef e ha studiato danza, sviluppando un percorso creativo e coreografico di teatro-danza; ancora oggi lavora sul benessere psicofisico legato alla musica. Tra le esperienze più recenti c’è la partecipazione al progetto del cantautore palermitano Francesco Giunta, che tre anni fa ha affidato a un gruppo di cantanti donne la versione in siciliano de «La buona novella» di Fabrizio De André, diventata poi il docufilm «Matri pi sempri». «Gli anni passano – dice – ma l’entusiasmo nel fare la musica me lo ritrovo sempre e cerco di mettere in cantiere sempre nuovi progetti».

Il concerto è il terzo appuntamento di «Sicilia a Culuri», il percorso dell’associazione «Il Tamburo di Aci», con la direzione artistica di Davide Urso, dedicato alla tradizione musicale e performativa siciliana. La rassegna, che fino a dicembre porterà concerti, laboratori e incontri in diversi quartieri di Catania, è promossa dal Comune etneo nell’ambito di «Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026», finanziato dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del ministero della Cultura.

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