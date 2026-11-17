Modica, terza replica a grande richiesta per «Rosso Malpelo» con Enrico Guarneri

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Le richieste del pubblico sono state tante e «Rosso Malpelo» raddoppia la domenica. Lo spettacolo con Enrico Guarneri, tratto dal racconto di Giovanni Verga e diretto da Guglielmo Ferro, aggiunge una terza replica al Teatro Garibaldi di Modica: alle date di sabato 21 novembre alle 21 e domenica 22 novembre alle 18.30 si affianca una nuova rappresentazione, domenica 22 novembre alle 21.

I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per informazioni si possono consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it oppure telefonare allo 0932/946991.

Guarneri è un Malpelo adulto

Nell’adattamento teatrale Guarneri interpreta un Malpelo adulto che ripercorre la propria storia, facendosi narratore e coscienza della vicenda, in un continuo passaggio tra memoria e presente. Con lui salgono sul palco Ruggero Rizzuti, Rosario Marco Amato, Mario Opinato, Plinio Milazzo, Giampaolo Romania, Maria Rita Sgarlato, Giovanni Fontanarosa e Flora Rossitto. La regia è di Guglielmo Ferro, con la collaborazione di Giampaolo Romania.

La storia è ambientata in una cava di rena, tra polvere, fatica e condizioni di lavoro disumane: è quella di un ragazzo segnato dal pregiudizio e condannato all’emarginazione per il colore dei capelli. Intorno a lui prendono forma il mondo della cava e del paese: il padre Misciu Bestia, vittima di un lavoro che consuma corpi e vite; Ranocchio, fragile compagno di pena; i cavatori, il soprastante e le voci di una comunità che giudica e isola. Gli interpreti diventano anche coro, specchio di una società che attribuisce a Malpelo una colpa prima ancora di conoscerlo.

La messinscena è essenziale e simbolica: luci e suoni ricreano l’atmosfera opprimente della cava, i costumi in tessuti grezzi e dai colori terrosi richiamano una Sicilia aspra e senza tempo, segnata dalla povertà e dall’usura del lavoro. Il racconto segue la progressiva disumanizzazione del protagonista, che finisce per indossare come una corazza la durezza che gli viene imposta. Il finale, cupo e senza consolazione, lascia aperta una riflessione sulla giustizia, sullo sfruttamento del lavoro e sull’infanzia negata.

La Fondazione: «Un segnale di partecipazione»

«Siamo felici di accogliere nuovamente Enrico Guarneri al Teatro Garibaldi, con un testo importante della nostra letteratura come “Rosso Malpelo” – dichiarano la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata –. L’interesse dimostrato dal pubblico per questo spettacolo ci ha spinto ad aggiungere una terza replica: un segnale di partecipazione che ci fa particolarmente piacere e che conferma l’attenzione della città verso la nostra stagione».

La stagione 2026-2027 della Fondazione Teatro Garibaldi ha il sostegno della Regione Siciliana, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

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