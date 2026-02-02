“L’avaro” di Molière al Teatro Garibaldi di Modica: terza replica straordinaria per il pubblico entusiasta

Grande attesa e grande risposta di pubblico per “L’avaro” di Molière, che approda al Teatro Garibaldi di Modica con Enrico Guarneri nel ruolo dell’indimenticabile Arpagone. A causa della forte richiesta, la stagione ha previsto una terza replica straordinaria, in programma domenica 8 febbraio alle ore 21.00, accanto agli spettacoli di sabato 7 febbraio alle 21.00 e domenica 8 febbraio alle 18.30.

Scritto nel 1668, “L’avaro” è un classico intramontabile capace di parlare ancora al presente, esplorando con ironia e precisione i rapporti umani e le contraddizioni sociali. Al centro della vicenda c’è Arpagone, incarnazione estrema dell’avidità e dell’ossessione per il denaro, interpretato da Guarneri con maestria e profondità. Grottesco e umano, comico e drammaticamente realistico, il personaggio fa ridere e inquieta al tempo stesso, riflettendo debolezze e paure ancora attuali.

La storia si svolge tra matrimoni combinati, gelosie, intrighi e sotterfugi, all’interno di un microcosmo domestico in cui amore e interesse economico si scontrano continuamente, dando vita a una comicità irresistibile, con un retrogusto amaro. La regia di Guglielmo Ferro valorizza il testo con ritmo e intelligenza, bilanciando divertimento e riflessione, risata e critica sociale.

Sul palco, accanto a Guarneri, si esibisce un cast numeroso e affiatato composto da Rosario Marco Amato, Liborio Natali, Nadia De Luca, Emma Muni, Plinio Milazzo, Mario Opinato, Loredana Marino, Diana D’Amico, Gianni Fontanarosa e Ruggero Rizzuti.

«“L’avaro” rappresenta perfettamente il senso del percorso artistico che stiamo portando avanti – spiegano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – un teatro capace di unire grandi testi, interpreti di primo piano e una forte risposta del pubblico. L’entusiasmo con cui lo spettacolo è stato accolto ci ha portati ad aggiungere una terza replica, segno di un interesse vivo e partecipato. Dietro la risata si cela un messaggio profondamente attuale: riflettere su ciò che davvero conta nella vita, oltre l’ossessione per il denaro e il potere».

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per informazioni consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it o chiamare il 0932/946991.

