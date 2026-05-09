Comiso celebra i giovani talenti della musica: successo per il concorso “Maestro Giovanni Cascone”

Musica, emozioni e talento giovanile hanno animato i locali dell’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso, dove si è svolta la fase finale del concorso musicale “Maestro Giovanni Cascone”, appuntamento ormai significativo per il panorama scolastico e culturale del territorio.

L’evento ha riunito studenti musicisti provenienti da diverse scuole, trasformando il concorso in un grande momento di incontro, crescita e condivisione nel ricordo del professor Giovanni Cascone, figura molto amata dalla comunità scolastica.

A valutare le esibizioni dei giovani partecipanti è stata una giuria composta dai professori di strumento Giuseppe Biazzo, Turi Di Natale per la chitarra, Andrea Strada al pianoforte, José Massaro per il violino, Federico Torrisi al clarinetto, Maria Giovanna Speranza al flauto, Massimo Piccione alla tromba e Leandro Sortino alle percussioni, con la presidenza del professor Salvatore Schembari.

Al termine delle prove, la commissione ha consegnato premi e attestati di merito ai giovani musicisti che si sono distinti per tecnica, interpretazione e sensibilità artistica.

La dirigente Maria Cafiso: “Un’esperienza che resterà nel cuore di tutti”

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Cafiso, che ha sottolineato il valore educativo e umano della manifestazione.

“Il concorso musicale – ha dichiarato – ha rappresentato per tutti noi una importante occasione di incontro, di confronto, di crescita e di condivisione, all’insegna delle emozioni e della musica”.

La dirigente ha inoltre evidenziato come tutte le scuole partecipanti abbiano saputo rendere omaggio, attraverso le esibizioni degli studenti, alla memoria del professor Giovanni Cascone.

“A prescindere dalla competizione – ha aggiunto – tutte le scuole che hanno aderito, attraverso le ineccepibili performance dei giovani studenti musicisti, hanno reso omaggio, egregiamente, alla memoria del nostro amato prof. Giovanni Cascone”.

Un concorso che valorizza scuola, cultura e giovani talenti

L’iniziativa si conferma un importante spazio di valorizzazione per i giovani musicisti e per l’insegnamento musicale nelle scuole del territorio. La manifestazione ha infatti messo in luce non solo le competenze tecniche degli studenti, ma anche il ruolo fondamentale della musica nella formazione culturale e personale delle nuove generazioni.

La dirigente Cafiso ha rivolto un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento: Stefano e Leonardo, i dirigenti scolastici, i docenti di strumento, i direttori d’orchestra, il personale docente e Ata e le famiglie degli studenti coinvolti.

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