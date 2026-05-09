Successo nazionale per gli studenti di Santa Croce: orchestra premiata con il massimo dei voti

Talento, disciplina e passione per la musica portano l’istituto comprensivo Psaumide di Camarina sul gradino più alto del podio nazionale. Gli studenti delle classi 2C, 3A e 3E hanno conquistato il primo posto al concorso musicale “Francesco Cardaropoli”, svoltosi l’8 maggio a Bracigliano, in provincia di Salerno, ottenendo il massimo punteggio: 100 su 100.

Un risultato straordinario che premia il lavoro svolto dall’orchestra scolastica e dai docenti che hanno accompagnato i ragazzi lungo un intenso percorso artistico e formativo.

L’orchestra dello Psaumide conquista la giuria

Nella sezione riservata alle scuole, l’orchestra dell’istituto comprensivo Psaumide di Camarina si è distinta per qualità esecutiva, precisione musicale e capacità interpretativa, riuscendo a convincere pienamente la commissione del prestigioso concorso campano.

La vittoria rappresenta un importante riconoscimento non solo per gli studenti coinvolti, ma per l’intera comunità scolastica di Santa Croce Camerina, che da anni investe nella formazione musicale come strumento di crescita culturale e personale.

Dietro il successo dei giovani musicisti c’è stato il lavoro costante degli insegnanti Marina Zago, Sabrina Molè, Giuseppe Dugo e Maurizio Agosta, che hanno seguito e preparato gli studenti durante tutte le fasi del progetto musicale.

Orgoglio per la scuola e per il territorio ibleo

Grande soddisfazione anche da parte del dirigente scolastico Maurizio Franzò, che ha sostenuto il percorso artistico degli studenti e valorizzato il ruolo della musica all’interno dell’offerta formativa dell’istituto.

Musica e scuola: un binomio vincente per i giovani

Il successo dell’istituto Psaumide di Camarina dimostra quanto le attività musicali possano diventare strumenti fondamentali di aggregazione, inclusione e valorizzazione dei talenti giovanili.

Per Santa Croce Camerina e per tutta la provincia di Ragusa si tratta di un risultato che riempie d’orgoglio il territorio e conferma l’eccellenza di molte realtà scolastiche siciliane nel panorama musicale nazionale.

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