Ragusa, il 24 novembre colloqui di lavoro al Centro per l’impiego: cv entro il 18

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Costruzioni, impianti, meccanica, elettronica e informatica: sono i settori della «Giornata per il lavoro» in programma martedì 24 novembre al Centro per l’impiego di Ragusa, in via Empedocle 30. L’obiettivo è mettere in contatto chi cerca un’occupazione con i datori di lavoro che hanno bisogno di personale con professionalità specifiche.

L’iniziativa segue i «Job days settore turistico alberghiero» e la «Inclusion week». La organizza il Servizio XIII Centro per l’impiego di Ragusa, in collaborazione con diversi enti, tra cui il Comune di Ragusa con gli assessorati allo Sviluppo economico, alle Politiche giovanili – Informagiovani e alle Politiche sociali, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in settori specifici.

Come candidarsi

Le candidature si presentano con il modulo online, dove sono indicate le posizioni aperte; secondo la locandina il curriculum va inviato entro il 18 novembre. I partecipanti saranno ricontattati dal Centro per l’impiego via mail, con l’indicazione della fascia oraria del colloquio.

La giornata di Ragusa fa parte di una serie più ampia che toccherà anche le sedi di Modica e Vittoria. Per informazioni c’è lo «Sportello Ido – Incrocio domanda offerta di lavoro» del Centro per l’impiego di Ragusa: telefono 0932 082540 e 0932 082558, mail ulrgc00@regione.sicilia.it, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 15 alle 17.

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