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Pozzallo, in arrivo gli accertamenti su Tosap e pubblicità non pagate nel 2021

Pozzallo, in arrivo gli accertamenti su Tosap e pubblicità non pagate nel 2021

16 Nov 2026 11:13
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Chi nel 2021 non ha pagato, o ha pagato solo in parte, la tassa per il suolo pubblico o l’imposta sulla pubblicità a Pozzallo può aspettarsi una lettera. Il Comune ha affidato a una società esterna la stampa e la spedizione degli accertamenti Tosap e Icp 2021, la tassa per l’occupazione di spazi pubblici e l’imposta comunale sulla pubblicità.

A chi va il servizio e quanto costa

Il servizio va alla Immedia S.p.A. di Reggio Calabria, scelta con affidamento diretto dopo una trattativa sul MePA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il costo è di 2.080 euro più Iva, per una spesa complessiva di 2.537,60 euro.

Per un Comune in dissesto, inoltre, anche una spesa piccola va giustificata. Pozzallo ha dichiarato il dissesto finanziario con la delibera del Consiglio comunale n. 50 del 21 ottobre 2024. L’atto classifica quindi questa uscita come indifferibile e urgente, perché senza gli accertamenti il danno per le casse comunali sarebbe certo e grave.

La caccia agli arretrati

Non è l’unico fronte aperto. Come abbiamo raccontato, il Comune è già a caccia della Tari non pagata: per il 2021 ha tempo fino al 31 dicembre 2026, poi quelle somme non si potranno più recuperare. Recuperare le entrate è una delle strade del percorso di risanamento, mentre la Regione discute di aiuti ai Comuni in difficoltà, una partita su cui da Pozzallo è partito l’attacco.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.