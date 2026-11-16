Pozzallo, in arrivo gli accertamenti su Tosap e pubblicità non pagate nel 2021

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Chi nel 2021 non ha pagato, o ha pagato solo in parte, la tassa per il suolo pubblico o l’imposta sulla pubblicità a Pozzallo può aspettarsi una lettera. Il Comune ha affidato a una società esterna la stampa e la spedizione degli accertamenti Tosap e Icp 2021, la tassa per l’occupazione di spazi pubblici e l’imposta comunale sulla pubblicità.

A chi va il servizio e quanto costa

Il servizio va alla Immedia S.p.A. di Reggio Calabria, scelta con affidamento diretto dopo una trattativa sul MePA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il costo è di 2.080 euro più Iva, per una spesa complessiva di 2.537,60 euro.

Per un Comune in dissesto, inoltre, anche una spesa piccola va giustificata. Pozzallo ha dichiarato il dissesto finanziario con la delibera del Consiglio comunale n. 50 del 21 ottobre 2024. L’atto classifica quindi questa uscita come indifferibile e urgente, perché senza gli accertamenti il danno per le casse comunali sarebbe certo e grave.

La caccia agli arretrati

Non è l’unico fronte aperto. Come abbiamo raccontato, il Comune è già a caccia della Tari non pagata: per il 2021 ha tempo fino al 31 dicembre 2026, poi quelle somme non si potranno più recuperare. Recuperare le entrate è una delle strade del percorso di risanamento, mentre la Regione discute di aiuti ai Comuni in difficoltà, una partita su cui da Pozzallo è partito l’attacco.

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