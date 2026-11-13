Comiso, sì unanime al regolamento per far rinascere le attività del centro storico

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il consiglio comunale di Comiso ha approvato all’unanimità il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche del centro storico. Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico Giuseppe Alfano, che lo definisce «un altro tassello» dopo il regolamento sugli incentivi per le nuove start-up che vogliono aprire nel centro storico.

Il nuovo atto riguarda sia le attività già presenti sia quelle che vorranno nascere nella parte antica della città, con l’obiettivo di favorire attività legate alle tradizioni e al patrimonio economico, culturale, enogastronomico e storico di Comiso. Tra i punti indicati dall’assessore: la tutela dell’identità, la programmazione dello sviluppo, il recupero dei locali inutilizzati e la tutela degli operatori che lavorano già dentro il perimetro.

Il regolamento prevede anche un monitoraggio continuo del centro storico: quanti esercizi ci sono, quanti locali sono chiusi e quanti sono disponibili per essere affittati e rientrare in un circuito economico.

«Con questo regolamento – spiega Alfano – la nostra amministrazione, l’assessorato alle attività produttive, vuole mirare alla nascita di nuove aperture, di investimenti e dunque di imprese all’interno del nostro centro storico, all’occupazione con nuove opportunità di lavoro, più turismo, cultura e servizi. Dunque attrattività e soprattutto vivibilità, cioè spazi urbani più vissuti e qualificati».

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it