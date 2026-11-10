Superbonus, stop ai crediti nel 2027: imprese edili a rischio, anche nel Ragusano

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il rischio che i costruttori iblei avevano messo in conto due anni fa adesso è scritto nella Manovra di bilancio. L’articolo 37 blocca per il 2027 la compensazione dei crediti fiscali nati dai lavori del Superbonus eseguiti nel 2023 e li spalma in dieci rate annuali, fino al 2036. Ance Sicilia, il collegio regionale dei costruttori edili, lancia un appello ai parlamentari nazionali eletti nell’Isola perché la norma venga eliminata: «Con lo stop alla compensazione dei crediti Superbonus nel 2027, imprese edili al fallimento».

Cosa cambia per le imprese

Quei crediti la legge li aveva già spostati in quattro rate annuali, da usare per pagare tasse e contributi fino al 2027, e fino a quest’anno le imprese hanno potuto utilizzarli regolarmente. Con la nuova norma, spiega Ance Sicilia, sui 20,5 miliardi di crediti residui da compensare nel 2027 in tutta Italia lo Stato ne consentirebbe di usare solo 2 miliardi, per ottenere un vantaggio di cassa. Gli altri 18,5 miliardi slitterebbero in dieci rate fino al 2036.

L’associazione fa un esempio: un’impresa che deve pagare un milione di euro tra imposte e tasse, contando di compensarlo con crediti Superbonus dello stesso importo, a gennaio 2027 potrebbe compensare solo 100mila euro e dovrebbe versare all’erario, all’improvviso, 900mila euro. Un credito che si incassa dopo quattro anni ha già perso parte del suo valore, tra inflazione e interessi sui prestiti; se viene rinviato di altri dieci anni, secondo i costruttori, inflazione e interessi si «mangeranno» un ulteriore 20% del capitale.

Le imprese, ricorda Ance Sicilia, avevano già perso valore praticando lo sconto in fattura o acquistando i crediti dai clienti, e si sono fatte carico degli interessi sui prestiti chiesti per pagare i lavori. Ora rischiano di dover rifare i piani finanziari e di ricorrere a nuovi debiti, con il pericolo che le banche, anch’esse piene di crediti fiscali non utilizzabili nel 2027, non concedano altro credito. E intanto molte aziende hanno già preso impegni con i fornitori per i nuovi cantieri e, magari, hanno assunto altro personale.

L’allarme di Ance Ragusa, già nel 2024

Nel Ragusano il timore non è nuovo. Già nell’aprile 2024 il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli, aveva denunciato le difficoltà del settore dopo il decreto «taglia crediti». Il 10 maggio dello stesso anno, quando il ministro Giancarlo Giorgetti aveva ipotizzato di rendere obbligatorio spalmare i crediti del Superbonus in dieci anni, Firrincieli aveva descritto con precisione lo scenario che oggi si ripresenta: «Anche per la provincia di Ragusa, e non potrebbe essere altrimenti, la retroattività sul Superbonus avrebbe un effetto devastante».

«Se si parla di crediti – aveva spiegato il presidente dei costruttori iblei – significa invece lavori del 2023, e in questo caso il problema sarebbe ben più grande perché le imprese hanno programmato, contrattualizzando accordi al 70%, per un credito che non si ritrovano più in 4 anni, bensì in 10». Con «un impatto fortissimo su imprese, banche e cittadini».

La richiesta ai parlamentari siciliani

Per Ance Sicilia lo Stato non può far fallire le piccole e medie imprese edili scaricando su di loro il costo di impegni presi in passato, perché perderebbe la propria credibilità. Pur nell’innegabile difficoltà dei conti, i costruttori chiedono di trovare soluzioni diverse, anche coinvolgendo le Regioni, che salvaguardino le imprese sane che rispettano le regole e i posti di lavoro di un settore che, sottolineano, sostiene più di tutti l’economia del Paese e della Sicilia in particolare.

Leggi anche: Superbonus 110, Ance: «Rischio blocco per cantieri, condomini e imprese» e Prezzi alle stelle nei cantieri siciliani: carburanti ed energia fanno impennare i costi dell’edilizia

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it