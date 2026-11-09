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Antiriciclaggio, all’Ordine dei commercialisti di Ragusa il confronto con la Gdf

Antiriciclaggio, all’Ordine dei commercialisti di Ragusa il confronto con la Gdf

09 Nov 2026 09:42
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Verifica dei clienti, controlli negli studi, sanzioni e reati: l’antiriciclaggio torna al centro di un incontro di formazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. L’appuntamento è domani, martedì 10 novembre, dalle 15.30, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi della sede di via Martoglio 5.

Al tavolo professionisti, Guardia di Finanza e operatori del diritto, per fare il punto sulle ultime novità della normativa, sugli adempimenti richiesti agli studi e sugli aspetti sanzionatori e penali. Relazionano Alessandra Panepinto, commercialista di Agrigento, il maggiore Giuseppe Macaluso e il luogotenente Fabio Francalanza del comando di Ragusa della Guardia di Finanza e Fabio Borrometi, avvocato penalista di Modica. Si parlerà di adeguata verifica della clientela, autovalutazione dello studio professionale, attività ispettive e di controllo, fino al quadro penalistico e ai principali reati presupposto.

«L’antiriciclaggio rappresenta oggi un ambito di primaria importanza per la professione del commercialista – sottolinea il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia –. I professionisti sono chiamati quotidianamente a svolgere un ruolo determinante nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento illecito, assumendo responsabilità sempre più significative».

«Abbiamo voluto costruire un momento formativo di alto profilo – aggiunge Aurnia – mettendo attorno allo stesso tavolo professionalità ed esperienze diverse. Il dialogo tra commercialisti, Guardia di Finanza e giuristi rappresenta un valore aggiunto perché permette di comprendere meglio obblighi, criticità e strumenti operativi. Solo attraverso una preparazione costante e una collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti è possibile rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.