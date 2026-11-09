Antiriciclaggio, all’Ordine dei commercialisti di Ragusa il confronto con la Gdf

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Verifica dei clienti, controlli negli studi, sanzioni e reati: l’antiriciclaggio torna al centro di un incontro di formazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. L’appuntamento è domani, martedì 10 novembre, dalle 15.30, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi della sede di via Martoglio 5.

Al tavolo professionisti, Guardia di Finanza e operatori del diritto, per fare il punto sulle ultime novità della normativa, sugli adempimenti richiesti agli studi e sugli aspetti sanzionatori e penali. Relazionano Alessandra Panepinto, commercialista di Agrigento, il maggiore Giuseppe Macaluso e il luogotenente Fabio Francalanza del comando di Ragusa della Guardia di Finanza e Fabio Borrometi, avvocato penalista di Modica. Si parlerà di adeguata verifica della clientela, autovalutazione dello studio professionale, attività ispettive e di controllo, fino al quadro penalistico e ai principali reati presupposto.

«L’antiriciclaggio rappresenta oggi un ambito di primaria importanza per la professione del commercialista – sottolinea il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia –. I professionisti sono chiamati quotidianamente a svolgere un ruolo determinante nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento illecito, assumendo responsabilità sempre più significative».

«Abbiamo voluto costruire un momento formativo di alto profilo – aggiunge Aurnia – mettendo attorno allo stesso tavolo professionalità ed esperienze diverse. Il dialogo tra commercialisti, Guardia di Finanza e giuristi rappresenta un valore aggiunto perché permette di comprendere meglio obblighi, criticità e strumenti operativi. Solo attraverso una preparazione costante e una collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti è possibile rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza».

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