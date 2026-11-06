Open day negli ambulatori Asp fino al 30 aprile e Influday il 14 e 15 novembre a Ragusa. Presentata la campagna in piazza Igea: vaccinati anche prefetto e sindaco.
Ragusa, 10.700 assunzioni previste entro dicembre: quasi una su due difficile da coprire
06 Nov 2026 15:10
Le imprese della provincia di Ragusa prevedono 10.700 assunzioni nel trimestre ottobre-dicembre 2026, il terzo dato della Sicilia dopo Catania (24.050) e Palermo (20.340). Ma qui più che altrove trovare le persone giuste è un problema: il 44,9% delle entrate è considerato di difficile reperimento, la quota più alta dell’isola, davanti a Siracusa (42,9%). Sono i dati elaborati da Assoesercenti sulle previsioni di assunzione.
Il Ragusano si distingue anche per il peso della manodopera straniera: il 47,1% delle assunzioni riguarda lavoratori esteri ed extracomunitari, contro una media regionale del 16,8% (28,8% a Trapani, meno dell’8% a Catania e Palermo), soprattutto nel bracciantato agricolo, nella manutenzione del verde, nell’edilizia e nei servizi di pulizia e supporto alla ristorazione. Ai giovani under 30 andrà il 23,3% dei contratti, in linea con la media siciliana del 23%.
Il quadro siciliano
In tutta la Sicilia sono previste 96.150 assunzioni nel trimestre, 40.700 delle quali a ottobre, con una crescita del 7,4% su base annua. Il 56,7% arriva dai servizi, il 22,6% da industria e costruzioni, il 20,7% dall’agricoltura. L’85,3% dei contratti è a termine e solo il 14,7% a tempo indeterminato o in apprendistato; oltre il 70% delle posizioni richiede esperienza. Le figure più cercate sono addetti alla ristorazione e ai pubblici esercizi (5.070), personale agricolo e addetto al verde (4.950) e commessi (3.170); le più introvabili gli addetti a musei, biblioteche ed eventi, i marinai di coperta e il personale di bordo per la pesca, falegnami e mobilieri, allevatori e agricoltori qualificati.
«I dati testimoniano la vitalità delle nostre Pmi, ma l’85% di precarietà e un mismatch sopra il 40% rischiano di frenare la ripresa», commenta il presidente di Assoesercenti Salvo Politino, che chiede incentivi alla stabilità, il potenziamento degli istituti tecnici e una gestione coordinata della manodopera nei settori strategici.
Leggi anche: Ragusa cerca lavoratori e non li trova: oltre 4 assunti su 10 sono stranieri · Lavoro, a Ragusa 3mila occupati in meno
© Riproduzione riservata