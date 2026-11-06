Ragusa, 10.700 assunzioni previste entro dicembre: quasi una su due difficile da coprire

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Le imprese della provincia di Ragusa prevedono 10.700 assunzioni nel trimestre ottobre-dicembre 2026, il terzo dato della Sicilia dopo Catania (24.050) e Palermo (20.340). Ma qui più che altrove trovare le persone giuste è un problema: il 44,9% delle entrate è considerato di difficile reperimento, la quota più alta dell’isola, davanti a Siracusa (42,9%). Sono i dati elaborati da Assoesercenti sulle previsioni di assunzione.

Il Ragusano si distingue anche per il peso della manodopera straniera: il 47,1% delle assunzioni riguarda lavoratori esteri ed extracomunitari, contro una media regionale del 16,8% (28,8% a Trapani, meno dell’8% a Catania e Palermo), soprattutto nel bracciantato agricolo, nella manutenzione del verde, nell’edilizia e nei servizi di pulizia e supporto alla ristorazione. Ai giovani under 30 andrà il 23,3% dei contratti, in linea con la media siciliana del 23%.

Il quadro siciliano

In tutta la Sicilia sono previste 96.150 assunzioni nel trimestre, 40.700 delle quali a ottobre, con una crescita del 7,4% su base annua. Il 56,7% arriva dai servizi, il 22,6% da industria e costruzioni, il 20,7% dall’agricoltura. L’85,3% dei contratti è a termine e solo il 14,7% a tempo indeterminato o in apprendistato; oltre il 70% delle posizioni richiede esperienza. Le figure più cercate sono addetti alla ristorazione e ai pubblici esercizi (5.070), personale agricolo e addetto al verde (4.950) e commessi (3.170); le più introvabili gli addetti a musei, biblioteche ed eventi, i marinai di coperta e il personale di bordo per la pesca, falegnami e mobilieri, allevatori e agricoltori qualificati.

«I dati testimoniano la vitalità delle nostre Pmi, ma l’85% di precarietà e un mismatch sopra il 40% rischiano di frenare la ripresa», commenta il presidente di Assoesercenti Salvo Politino, che chiede incentivi alla stabilità, il potenziamento degli istituti tecnici e una gestione coordinata della manodopera nei settori strategici.

Leggi anche: Ragusa cerca lavoratori e non li trova: oltre 4 assunti su 10 sono stranieri · Lavoro, a Ragusa 3mila occupati in meno

© Riproduzione riservata