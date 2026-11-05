Caro carburante, 33 milioni alle aziende agricole siciliane: domande dal 9 novembre

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Arrivano i ristori per le aziende agricole schiacciate dal caro carburante. Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha firmato il decreto che approva l’avviso pubblico per i contributi alle imprese siciliane del comparto: la dotazione è di 33 milioni di euro per il 2026. Una misura che riguarda da vicino anche le aziende del Ragusano, dalle serre della fascia trasformata alle campagne dell’altopiano, che nelle ultime settimane hanno fatto i conti con il gasolio alle stelle e con il blocco dei Tir che ha lasciato raccolti in campo a Vittoria.

Come fare domanda

I contributi servono a coprire i costi sostenuti tra il primo marzo e il 31 ottobre 2026. Le domande si presentano solo per via telematica, attraverso il portale Uma Sicilia (uma.regione.sicilia.it), dal 9 al 30 novembre. Decreto e avviso sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nella pagina del dipartimento dell’Agricoltura.

«Con questi 33 milioni diamo una boccata d’ossigeno immediata a migliaia di aziende siciliane – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino –. È un intervento rapido e concreto che arriva direttamente nelle tasche di chi produce. Adesso massima velocità per i pagamenti».

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