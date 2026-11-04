Ragusa, via Ischia è la strada più cara: 80 metri quadri valgono 176mila euro

Stessa città, stessi metri quadri, prezzi lontanissimi. A Ragusa una casa di 80 metri quadri vale 176mila euro in via Ischia e appena 56mila in vico Carbonaro: tra la via più cara e la più economica il valore cambia di 3,1 volte. A dirlo è Quadrivo, che ha misurato 225 vie del capoluogo ibleo partendo dalle quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate. In cima alla classifica c’è via Ischia, con 2.200 euro al metro quadro.
Prezzi delle case a Ragusa: le vie più care
Allo stesso valore di via Ischia, 2.200 euro al metro quadro, si trovano anche via Pola, via Amalfi, via Amerigo Vespucci, via Cagliari, via Caucana, via della Riviera, via Dandolo, via Ispica e via Augusta. Per tutte, 80 metri quadri valgono 176mila euro.
Dove la casa costa meno
All’altro capo della classifica il valore scende a 700 euro al metro quadro, cioè 56mila euro per 80 metri quadri. Oltre a vico Carbonaro, ci sono via Ventiquattro Maggio, via Boncoraglio, via Luigi Capuana, via Giovanni Martinez, via Siracusa, via Giuseppe Verdi, via Giuseppine, via Sergente Giovanni di Franco e via Giacomo Matteotti. Nel confronto tra i 104 capoluoghi italiani, misurato sulla distanza tra la via più cara e quella più economica, Ragusa si piazza al 49° posto.
Come sono stati calcolati i valori
Per ogni palazzo residenziale Quadrivo stima un valore al metro quadro: parte dalla quotazione OMI della zona e lo corregge con le caratteristiche dell’edificio e del luogo. Per ogni via si prende poi il valore centrale dei suoi palazzi, arrotondato a 100 euro. In classifica entrano solo le vie con almeno cinque palazzi, e il valore di un singolo edificio non viene mai pubblicato. I nomi delle strade sono quelli dell’Archivio nazionale dei numeri civici. Tutte le 225 vie di Ragusa, con il valore di ciascuna, si possono consultare sul sito di Quadrivo: quadrivo.it/prezzi-case/vie/ragusa.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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