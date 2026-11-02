Startup e PMI, un milione di euro per crescere a Ragusa: parte il progetto S.E.M.E.

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Un milione di euro di investimento, due percorsi dedicati a startup e imprese già operative e una sede nel cuore di Ragusa. È il progetto S.E.M.E. – Sicilian Ecosystem for Modern Entrepreneurship, promosso da BAPS insieme a Incubatore SEI e MEET S.r.l. nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027.

Il primo appuntamento pubblico è fissato per mercoledì 4 novembre alle 17.30, con un webinar di presentazione rivolto a giovani talenti, startup, PMI siciliane e professionisti interessati a conoscere requisiti, criteri di selezione e opportunità offerte dai programmi di incubazione e accelerazione.

L’incontro online avrà soprattutto un taglio operativo: saranno illustrate le modalità di accesso, i contributi previsti, i percorsi disponibili e le procedure per presentare la candidatura. Nella parte finale sarà possibile interagire direttamente con i referenti del progetto.

Il termine per partecipare è fissato alle ore 12 del 15 novembre 2026, mentre la pubblicazione delle graduatorie è prevista entro il 28 novembre.

Il progetto vede BAPS come capofila dell’associazione temporanea di scopo beneficiaria del contributo previsto dal bando “Open Innovation Sicilia”, finanziato attraverso il PR FESR Sicilia 2021-2027, Azione 1.1.3.

L’investimento complessivo ammonta a un milione di euro, sostenuto con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, dello Stato e della Regione Siciliana.

Il cuore operativo sarà il Greentech Mediterranean Innovation Hub, in piazza Matteotti a Ragusa, all’interno dello storico palazzo BAPS, già sede della Banca d’Italia: oltre 3.000 metri quadrati destinati a diventare un punto di incontro tra imprese, startup, università, centri di ricerca e istituzioni, con l’obiettivo di favorire innovazione, crescita tecnologica e nuovi modelli di impresa.

Il progetto si articola in due percorsi. Il primo è un programma di incubazione rivolto a 12 team, pensato per accompagnare idee e progetti nella fase di nascita e costituzione di nuove imprese. Il secondo è un programma di accelerazione destinato a 9 PMI già operative, finalizzato a rafforzare modelli di business, competenze tecnologiche e capacità competitiva.

Le attività previste comprendono mentoring specialistico, formazione verticale, sperimentazione di soluzioni, technology scouting, accesso a bandi e capitali e contatti con potenziali investitori. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi della sostenibilità, dell’imprenditoria giovanile e dell’equilibrio di genere.

L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare la nascita e la crescita di realtà innovative capaci di affrontare la transizione digitale ed ecologica e, allo stesso tempo, rafforzare il tessuto produttivo siciliano.

La presenza del progetto a Ragusa assegna inoltre al territorio ibleo un ruolo centrale nella costruzione di un ecosistema regionale dell’innovazione, facendo del Greentech Mediterranean Innovation Hub uno dei luoghi nei quali potranno incontrarsi competenze, impresa e finanza.

Il webinar del 4 novembre rappresenterà quindi il primo passaggio concreto per chi vuole capire come partecipare ai programmi e valutare le opportunità offerte da S.E.M.E. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 novembre.

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