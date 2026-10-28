Dove si custodiva il denaro ora entrano studiosi e mostre: la Fondazione BAPR apre in piazza Matteotti

Per decenni, dietro quelle mura di piazza Matteotti, si è contato e custodito denaro. Da oggi lo stesso palazzo ospita ricerca, mostre e libri: la Fondazione BAPR ha inaugurato la sua nuova sede negli spazi del palazzo della Banca Agricola Popolare di Sicilia, l’edificio che fino a pochi anni fa era la sede ragusana della Banca d’Italia.
Il complesso, acquisito dalla banca nel 2020, accoglie ora la sede operativa e gli uffici istituzionali della Fondazione, il suo centro studi e le attività editoriali ed espositive. L’idea è farne un luogo aperto, dove le realtà culturali e sociali della città possano incontrarsi, e un polo stabile dedicato alla ricerca socioeconomica, alla cultura e allo sviluppo del territorio.
Il secondo di tre appuntamenti
Quella di oggi è la seconda tappa del progetto che sta ridisegnando l’ex Banca d’Italia. La prima risale al 28 settembre, con l’apertura della filiale Ragusa Sede della BAPS. La terza, ancora senza data, porterà nello stesso complesso il Greentech Mediterranean Innovation Hub, destinato a ospitare il programma di incubazione e accelerazione d’impresa S.E.M.E.
Per il presidente della Banca Agricola Popolare di Sicilia, Arturo Schininà, la scelta significa trasformare un luogo della memoria economica cittadina in un punto di riferimento attivo e inclusivo, capace di accogliere iniziative culturali, sociali e formative e di generare valore per l’intera collettività.
Più spazio a musei, ricerca e giovani
Il presidente della Fondazione, Carmelo Arezzo, parla di «un passaggio determinante per la crescita e l’operatività» dell’ente. Avere finalmente uno spazio proprio, e per di più nel cuore della città, permetterà secondo Arezzo di dare impulso alle attività museali e di potenziare i progetti di ricerca, le iniziative culturali e i programmi rivolti ai giovani: un laboratorio permanente di idee aperto al territorio e alle istituzioni.
Alle spalle c’è la banca, che si presenta come la maggiore banca indipendente siciliana: oltre 27 mila azionisti, più di 800 dipendenti e 105 filiali.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Venticinque giorni di ricovero, la paura, un intervento chirurgico decisivo e, alla fine, il bisogno di dire grazie. È il senso della testimonianza che la famiglia Romano ha voluto affidare a RagusaOggi per raccontare l’esperienza vissuta all’ospedale Maggiore di Modica. Al centro del ringraziamento ci sono i reparti di Malattie Infettive e Chirurgia, dove il […]