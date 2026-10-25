Scicli, in arrivo 798 avvisi per l’Imu 2021 non pagata: il Comune punta a oltre 1,4 milioni

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Autunno caldo per le famiglie inadempienti nel pagamento dell’Imu. Prima dello scadere dei cinque anni, termine in cui le inadempienze tributarie vanno in prescrizione, il Comune di Scicli bussa alle porte dei nuclei che non hanno pagato, o hanno pagato in parte, l’imposta sugli immobili.

In tutto arriveranno nelle case degli sciclitani 798 avvisi per l’Imu 2021 non pagata, che dovrebbero portare l’ente a incassare poco più di un milione e quattrocentomila euro fra importo dovuto e sanzioni. La determina con la quale viene disposto il pagamento coatto è stata elaborata dall’ufficio Tributi.

Gli avvisi arriveranno per raccomandata e indicheranno non solo la somma dovuta per l’Imu non pagata, ma anche le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica.

Come hanno operato gli uffici nel determinare le richieste di pagamento? Sono stati confrontati i dati in possesso del Comune, nella sua banca dati Imu, con quelli dell’ufficio del Catasto. In questa fase, per legge, il Comune può chiedere il tributo non pagato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo: per l’Imu 2021 la scadenza è il 31 dicembre 2026.

Quelli che arriveranno ai contribuenti sono avvisi di accertamento esecutivo, lo strumento introdotto dalla legge di bilancio 2020: se non si paga e non si fa ricorso nei termini, l’avviso stesso vale come titolo per la riscossione forzata e non serve una nuova cartella.

Se l’Imu 2021 è stata pagata, magari con un codice sbagliato o al Comune sbagliato, basta portare la prova all’ufficio Tributi. Nel caso in cui la cifra sia alta, è possibile chiedere la rateizzazione prevista dalla legge in caso di difficoltà economica, con le regole fissate dal regolamento comunale.

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