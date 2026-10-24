Modica, partono i lavori nella zona artigianale di Michelica: quasi un milione per rifarla

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Strade da rifare, pozzetti da sistemare, luci troppo deboli: le imprese della zona artigianale di contrada Michelica, a Modica, lo chiedevano da anni. Da ieri mattina qualcosa si muove davvero. Sono stati consegnati i lavori di un programma di riqualificazione che vale circa 952mila euro e che punta a rendere l’insediamento produttivo più moderno, efficiente e funzionale.

Gli interventi riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale, la sistemazione dei pozzetti, il rinnovo della segnaletica, il potenziamento dell’illuminazione e la cura delle aree verdi. Previsto anche un elemento che guarda al risparmio energetico: una pergola fotovoltaica. Le risorse arrivano da un bando dell’assessorato regionale alle Attività produttive dedicato alla riqualificazione urbanistica ed energetica delle aree artigianali, un’opportunità che la Cna rivendica di aver intercettato.

Alla consegna erano presenti il sindaco Maria Monisteri con i componenti della giunta, la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, il dirigente dell’Ufficio tecnico Fabio Bellaera e, per la Cna, il segretario territoriale Carmelo Caccamo, Carmen Sessa per la sede di Modica e Luca Peluso della presidenza territoriale, insieme a numerosi titolari delle aziende insediate nell’area.

Per Caccamo l’avvio del cantiere è una risposta concreta alle esigenze espresse dalle imprese, frutto di una collaborazione costante con il sindaco, l’amministrazione e l’ufficio tecnico. Il segretario della Cna ricorda che l’associazione ha sempre sostenuto la necessità di investire nelle aree produttive: infrastrutture adeguate, servizi efficienti e sicurezza, spiega, sono condizioni indispensabili per rendere competitive le aziende e creare nuove opportunità di lavoro.

L’auspicio, ora, è che il cronoprogramma venga rispettato. La Cna si dice pronta a proseguire il confronto con il Comune e con gli uffici tecnici, perché Michelica possa diventare un punto di riferimento per l’artigianato e la piccola impresa del comprensorio modicano, anche per le attività che in futuro sceglieranno di insediarsi qui.

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