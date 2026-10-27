Comiso-Milano Malpensa, decolla il primo volo Wizz Air: tre collegamenti a settimana

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Comiso e la Lombardia hanno da oggi un volo diretto. È decollato il primo aereo Wizz Air della nuova rotta tra l’aeroporto ibleo e Milano Malpensa. Il collegamento è operato tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, con biglietti in vendita da 19,99 euro sul sito e sull’app della compagnia.

Per Wizz Air, seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, Comiso è uno scalo in crescita: dall’inizio del 2026 la compagnia ha operato quasi 200 voli da e per l’aeroporto, il 160% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, e nell’intero anno mette a disposizione oltre 40.000 posti, con una capacità cresciuta di oltre il 197%. Le rotte attualmente in vendita da Comiso sono due: Milano Malpensa e Tirana.

Wizz Air e Sac puntano a far funzionare Catania e Comiso come un unico polo aeroportuale per la Sicilia orientale: nella stessa giornata è partito anche il nuovo collegamento Catania-Porto.

«Vogliamo rendere lo scalo ibleo una scelta sempre più attrattiva per chi vive nel territorio e per chi desidera visitarlo», ha detto Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air. Per la presidente di Sac, Anna Quattrone, e l’amministratore delegato Nico Torrisi, la rotta è «un risultato significativo» per lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso, considerato un’infrastruttura strategica per la Sicilia orientale.

La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, sottolinea che l’attivazione del volo è stata possibile grazie ai fondi e al lavoro degli uffici del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa: un collegamento stabile con uno dei principali poli economici del Paese, osserva, rende il territorio più accessibile, favorisce l’arrivo di visitatori e crea nuove opportunità per le attività economiche locali.

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