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Calcio, Promozione, il Santa Croce rifila sei gol al Comiso. “Il Cigno” a punteggio pieno è la squadra da battere
25 Ott 2026 18:45
Un risultato così si vede poche volte nei campi di calcio. Nel derby ibleo del campionato di Promozione il Santa Croce supera il Comiso con un risultato pesantissimo: 6-0 nella gara disputata allo stadio Biazzo di Ragusa per l’impossibilità, per il Comiso, di utilizzare il proprio terreno di gioco.
La partita non ha avuto storia: netto il divario dei valori in campo tra il Santa Croce e il Comiso. Il Santa Croce inanella la sesta vittoria consecutiva, finora non ha perso un punto ed è a punteggio pieno-. È la squadra da battere del campionato di Promozione, girone D. E non è nuovo a risultati simili perchè in precedenza aveva anche battuto per 7-0 la Megarese.
La cronaca della partita è tutta nella successione dei gol, ma soprattutto nel racconto di una gara che il Santa Croce ha giocato con autorevolezza. Nell’ordine sono andati a segno Zarrella, Tomaino e Basile nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco Javadov, ancora Basile (autore di una doppietta) e Sferrazza hanno arrotondato il risultato.
Partita senza storia, dunque e il Comiso che deve avere la capacità di guardare oltre per superare questo momento difficile. Il Comiso ha quattro punti in classifica e può sicuramente risalire la china. La squadra allenata da Fabio Campanaro, invece, viaggia a sirene spiegate e a Santa Croce Camerina l’entusiasmo è alle stelle.
Continua invece la crisi del Frigintini. Oggi la squadra della frazione modicana è stata sconfitta dal Qual’At, in quella che era la sfida tra le due squadre di coda del girone.
Il Qua’at, che finora era a zero punti, ha vinto contro il Frigintini, scavalcandolo in classifica e lasciandolo da solo all’ultimo posto, con soli due punti.
Nell’anticipo d sabato il Pro Ragusa è stato battuto in casa dalla Megarese, mentre il Ragusa Boys ha pareggiato sul terreno del Sant’Anna Enna. Entrambe le formazioni iblee, mantengono una posizione di mezza classifica
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