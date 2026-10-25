Calcio, Promozione, il Santa Croce rifila sei gol al Comiso. “Il Cigno” a punteggio pieno è la squadra da battere

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un risultato così si vede poche volte nei campi di calcio. Nel derby ibleo del campionato di Promozione il Santa Croce supera il Comiso con un risultato pesantissimo: 6-0 nella gara disputata allo stadio Biazzo di Ragusa per l’impossibilità, per il Comiso, di utilizzare il proprio terreno di gioco.

La partita non ha avuto storia: netto il divario dei valori in campo tra il Santa Croce e il Comiso. Il Santa Croce inanella la sesta vittoria consecutiva, finora non ha perso un punto ed è a punteggio pieno-. È la squadra da battere del campionato di Promozione, girone D. E non è nuovo a risultati simili perchè in precedenza aveva anche battuto per 7-0 la Megarese.

La cronaca della partita è tutta nella successione dei gol, ma soprattutto nel racconto di una gara che il Santa Croce ha giocato con autorevolezza. Nell’ordine sono andati a segno Zarrella, Tomaino e Basile nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco Javadov, ancora Basile (autore di una doppietta) e Sferrazza hanno arrotondato il risultato.

Partita senza storia, dunque e il Comiso che deve avere la capacità di guardare oltre per superare questo momento difficile. Il Comiso ha quattro punti in classifica e può sicuramente risalire la china. La squadra allenata da Fabio Campanaro, invece, viaggia a sirene spiegate e a Santa Croce Camerina l’entusiasmo è alle stelle.

Continua invece la crisi del Frigintini. Oggi la squadra della frazione modicana è stata sconfitta dal Qual’At, in quella che era la sfida tra le due squadre di coda del girone.

Il Qua’at, che finora era a zero punti, ha vinto contro il Frigintini, scavalcandolo in classifica e lasciandolo da solo all’ultimo posto, con soli due punti.

Nell’anticipo d sabato il Pro Ragusa è stato battuto in casa dalla Megarese, mentre il Ragusa Boys ha pareggiato sul terreno del Sant’Anna Enna. Entrambe le formazioni iblee, mantengono una posizione di mezza classifica

© Riproduzione riservata