Frigintini, a Caltagirone è già sfida salvezza: i rossoblù cercano la prima vittoria

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Cinque giornate, nessuna vittoria e due sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro il Noto. Per il Frigintini la trasferta di questa domenica a Caltagirone vale già come uno scontro diretto per la salvezza. I rossoblù della frazione modicana saranno di scena al “Pino Buongiorno” contro il Qal’At, fanalino di coda del girone D di Promozione e ancora fermo a zero punti. Calcio d’inizio alle 14,30.

Entrambe le squadre arrivano da un ko: il Frigintini è stato battuto a domicilio dal Noto, una sconfitta che la società considera immeritata, mentre i calatini sono reduci dal pesante 5-1 subito a Serradifalco. Ma per il direttore generale Salvatore Colombo la classifica non racconta il reale valore delle due formazioni: il Qal’At, avverte, sarà una squadra «col dente avvelenato», pronta a sfruttare il fattore campo.

Colombo chiede ai suoi la stessa grinta e lo stesso atteggiamento visti contro il Noto, con un obiettivo preciso: centrare la prima vittoria in campionato. «I punti varranno sicuramente il doppio», sottolinea il dirigente, che promette correttezza in ogni caso: se il campo dovesse dare ragione ai padroni di casa, il Frigintini farà loro i complimenti.

La squadra ha lavorato in settimana con la massima determinazione. L’ambiente, assicura la società, non si è mai abbattuto e continua a credere in un progetto che punta a mantenere la categoria e a valorizzare i giovani del territorio. Il vice capitano Gianluca Cicero conosce bene l’avversario, affrontato già lo scorso campionato: in casa, spiega, i calatini sono duri da battere. A livello di mentalità, però, la strada è quella giusta. Quello che manca è la concretezza: bisogna riuscire a trasformare in gol le tante occasioni create finora.

Dirige il messinese Giuseppe Morabito, con gli assistenti Davide Orazio Belfiore e Luigi Domenico Ronsivalle della sezione di Acireale.

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