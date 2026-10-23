Vittoria-Niscemi, al Cosimo arriva la capolista dell’ex Terranova: Simola in Under 19

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Iniziamo con una bella notizia. Il giovane centrocampista Matteo Simola è stato convocato nella rappresentativa Under 19 Sicilia. Il giovane, classe 2008, è uno dei giocatori più promettenti nel nuovo Vittoria. Domenica scorsa aveva iniziato la gara in panchina. Il nuovo allenatore Angelo Galfano lo ha mandato in campo nella ripresa e il suo contributo è stato determinante. Il Vittoria ha ribaltato il risultato e ha vinto.

E veniamo al campionato. Si gioca domenica la settima giornata del campionato di Eccellenza.

Il Vittoria affronta al “Gianni Cosimo” il Niscemi, fresco di primato conquistato nel campionato di Eccellenza.

Sulla panchina del Niscemi siede in questa stagione Nicolò Terranova, l’allenatore che ha guidato il Vittoria nella seconda parte del campionato 2024-2025. Terranova prese in mano la squadra a metà campionato e disputò un buon finale di stagione, senza però riuscire a recuperare il gap che la squadra aveva accumulato in precedenza. Terranova lasciò a Vittoria un buon ricordo, ma a fine stagione la sua strada e quella della società biancorossa si separarono.

Terranova è un tecnico di grande esperienza, costruita in tanti anni sulle panchine di varie società siciliane. Profondo conoscitore del calcio dilettantistico, Terranova è riuscito a portare la sua squadra in vetta alla classifica, in un’annata dove Messina e Acireale, insieme allo stesso Niscemi, hanno ambizioni da primato.

Sarà dunque una sfida tra due squadre, ma anche tra due tecnici tra i più apprezzati nel calcio siciliano. Nel Niscemi gioca anche Flavio Dos Santos, che ha giocato nel Vittoria due stagioni or sono e che anche quest’anno ha iniziato il campionato a suon di reti.

Nel Vittoria il nuovo tecnico Angelo Galfano ha conquistato il primo successo stagionale, violando il campo del forte Palazzolo. Il Vittoria ha mostrato personalità e carattere: sotto di due gol dopo 15 minuti, la squadra non si è disunita e nel secondo tempo, dopo alcuni cambi azzeccati dall’allenatore, è riuscita a recuperare e a ribaltare il risultato, portando a casa il bottino pieno.

Insieme a Galfano ci saranno anche il nuovo allenatore in seconda Mauro Sardelli e il preparatore atletico Gaetano Cordaro. Viene invece confermato il preparatore dei portieri Daniele Indelicato, che aveva già iniziato la stagione affiancando Giancarlo Betta. Nelle prossime settimane, o con la finestra di mercato di dicembre, potrebbero arrivare nuovi giocatori, specie a centrocampo, dove, dopo la partenza di Visintin, c’è qualche vuoto in organico. Con Galfano, però, il capitano Lorenzo Leggio è ritornato al suo ruolo naturale di centrocampista.

Per domenica Galfano avrà a disposizione tutti gli uomini. Il tecnico, che via via sta conoscendo sempre meglio la squadra, dovrà scegliere il modulo più adatto per affrontare il forte Niscemi. E si preannuncia una gara gagliarda, combattuta, se entrambe le squadre cercheranno il risultato pieno. Una gara da tripla.

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