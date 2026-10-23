Modica, arriva Andrea Tripicchio: l’ex Crotone in serie B per sbloccare l’attacco

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Il Modica si rafforza con un nuovo attaccante. La squadra rossoblù, che domenica prossima giocherà in trasferta sul campo del forte Milazzo, ha annunciato nel pomeriggio il tesseramento di Andrea Tripicchio, attaccante di 30 anni. Nato a Cosenza, ha giocato anche in serie B con la maglia del Crotone, poi nella Reggina e nella Casertana, in serie C. In serie D ha giocato in varie formazioni della sua regione, tra cui Cittanovese e Castrovillari, ma è stato anche a Grosseto, all’Afragolese, a San Marzano e ad Acireale.

Lo scorso anno aveva giocato nel CastrumFavara. Svincolato, è stato facile trovare l’accordo con il Modica che, con il suo arrivo, rafforza il reparto avanzato, che finora aveva un po’ stentato, e spera di poter aumentare la capacità di andare a rete. Tripicchio è un giocatore di categoria, abituato alle difficoltà di un campionato molto agguerrito come la serie D. Il giocatore si è messo a disposizione del tecnico Filippo Raciti e si è già allenato con i suoi nuovi compagni.

Domani la squadra partirà alla volta di Milazzo, dove domenica giocherà una gara molto impegnativa. Raciti dovrà fare a meno di Pierce, Garufi e Misseri, infortunati. Tutti gli altri sono disponibili. Anche Tripicchio partirà con i suoi nuovi compagni. La società gli ha assegnato la maglia numero 29.

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