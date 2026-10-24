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Scicli, pari d’orgoglio con l’Atletico Catania in esilio al “Pietro Scollo” di Modica
24 Ott 2026 20:34
Un pari, 1-1, fra lo Scicli C.R. e l’Atletico Catania che fa morale e classifica. Una gara, con una squadra di vertice, che ci può stare in questo primo scorcio di campionato. L’incontro, valevole per il campionato di Prima Categoria (girone F), è stato disputato oggi al “Pietro Scollo” di Modica per l’inagibilità dello stadio sciclitano “Ciccio Scapellato”.
Il risultato si è sbloccato nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco all’insegna dell’equilibrio, seppure combattuta. È stato l’argentino Augustin Dondero a firmare la rete dell’1-0. Un risultato che gli ospiti sono riusciti a riequilibrare nonostante, nella ripresa, fossero rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Pietro Palazzolo. Il pari è stato acciuffato dai catanesi con un gol di Luca Barberi.
Una gara vivace, con lo Scicli visto combattivo sul rettangolo modicano. Con il pari di oggi i cremisi salgono a 7 punti in classifica, mentre l’Atletico Catania si assesta a quota 10, che lo mantiene in alta classifica assieme ad Atletico Siracusa e Misterbianco. Sul gradino sopra lo Scicli, che viaggia a 7 punti assieme al Motta Calcio a metà classifica, c’è il Carlentini. Il resto delle squadre del girone F è al di sotto dei cremisi di Saro Monaca.
Parlare di amaro in bocca nel dopo partita è, forse, azzardato, perché oggi al “Pietro Scollo” si è vista una squadra che sa farsi valere sul campo quando è chiamata a confrontarsi con formazioni di rispetto.
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