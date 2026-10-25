Promozione, il Frigintini cade a Caltagirone e scivola all’ultimo posto: decide Ouertateni

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Un gol al 33’ della ripresa condanna il Frigintini nello scontro salvezza di Caltagirone. Al “Pino Buongiorno” il Qal’At s’impone 1-0 e consegna ai rossoblù della frazione modicana la scomoda maglia di fanalino di coda del girone D di Promozione.

La squadra di Ciccio Di Rosa, ancora in tribuna per la lunga squalifica rimediata nel derby con il Comiso (in panchina Cicciarella), ha giocato una gara equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte e portieri chiamati spesso in causa. Al 3’ Cannarozzo ha provato dal limite su una respinta di Caruso, all’8’ Ouertateni ha mancato il colpo da pochi passi. Il Frigintini si è fatto vedere al 28’ con un rasoterra di Vitale parato da Parlabene, poi Mallia ha ribadito a lato ma in fuorigioco. Al 31’ Caruso ha salvato su Nigido.

Nella ripresa i modicani hanno avuto le occasioni migliori con Drago al 17’, fermato da Parlabene, e Lo Magno al 18’, con il portiere calatino bravo a deviare in angolo. Al 33’ l’episodio decisivo: palla persa a centrocampo, ripartenza dei padroni di casa e Ouertateni, servito da Carobene, ha battuto Caruso con un rasoterra. Al 37’ il Frigintini ha sfiorato il pari con Drago, al 47’ Carobene ha fallito da solo davanti alla porta il colpo del 2-0.

Con questa sconfitta il Frigintini è ultimo, ma il campionato è lungo. Il prossimo impegno è in casa: sabato al “Pietro Scollo” arriva l’Atletico Megara, terza forza del girone.

Il tabellino

Qal’At Caltagirone-Frigintini 1-0. Marcatore: 33’ st Ouertateni.

Qal’At Caltagirone: Parlabene, Purità, Pavone, Cannarozzo, Secondo, Giarratana, Gurrieri (13’ st Janneh), Manuello (9’ st Carobene), Nigido (25’ st Donnina), Turrisi, Ouertateni. A disposizione: Grillo, Coppoletta, Nguetsa, Testa, Mineo. All. Messina.

Frigintini: Caruso, Mallia, Amato (43’ st Assenza), Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno, Cavallo, Drago, Vitale (23’ st Ragusa), Noukri. A disposizione: Vicari, Sortino, Roccasalva, Macauda, Modica, Giurdanella, Agosta. All. Di Rosa (in panchina Cicciarella).

Arbitro: Giuseppe Morabito di Messina; assistenti Davide Orazio Belfiore e Luigi Domenico Ronsivalle di Acireale.

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