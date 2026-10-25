Calcio, serie D, tonfo casalingo del Ragusa contro la Vibonese.

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Tonfo casalingo del Ragusa sconfitto sul proprio terreno dalla forte Vibonese. Contro i calabresi allenato da Sasà Marra, il Ragusa non è riuscito ad avere la meglio.

Eppure i padroni di casa erano andati per primi in vantaggio con il solito Golfo, lesto a sfruttare la prima azione importante della partita. Erano passati appena due minuti e la sfera era già alle spalle del portiere della Vibonese. Ma gli ospiti rossoblu hanno subito provato a reagire e già al 9’ hanno trovato il pareggio con il gol realizzato da Piriz.

Nel primo tempo il risultato non cambi. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1 – 1. Ma la Vibonese nel secondo tempo ha una marcia in più e va a segno due volte con Leonori al 3’ e con Bertolo al 12’. Il Ragusa accusa il colpo, anche perché due gol sono difficili da recuperare. Il risultato non cambia più.

E ora per il Ragusa è piena crisi. Dopo nove partite la squadra ha solo tre punti in classifica, frutto di tre pareggi. E’ stata battuta sei volte e cerca ancora il primo successo in campionato. Occupa la penultima posizione e alle sue spalle c’è solo l’Enna, squadra che sta vivendo una difficile crisi societaria e che per il momento è costretta a giocare sul neutro di Niscemi per indisponibilità del proprio terreno di gioco. E oggi l’Enna ha pareggiato con la Nuova Igea Virtus e per una parte del match era persino in vantaggio.

Il campionato di serie D regala quindi continue sorprese, ma dà anche alcune certezze.

Il Ragusa, orfano del consulente sportivo Aniello Martone, che ha lasciato polemicamente la società con un comunicato dai toni duri, deve trovare la forza di reagire se vuole provare a salvare la stagione.

Lo ha fatto splendidamente lo scorso, in una situazione di piena emergenza, sotto la guida tecnica di Gaetano Lucenti. Quest’anno il nuovo allenatore Francesco Bianca dovrà provare a fare di nuovo il miracolo.

Ma ci sono ancora alcune certezze. Sambiase e Reggina sono le squadre da battere. Il Sambiase ha superato in classifica la Reggina, che però non ha giocato la gara odierna contro il CastrumFavara, che è stata rinviata al 28 ottobre. Oltre a questa partita, si dovrà recuperare anche la gara del Modica contro l’Athletic Palermo, sospesa una settimana fa a causa dell’infortunio all’arbitro.

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