Calcio, Eccellenza, il Vittoria ferma la capolista Niscemi e rischia di vincere. Perez colpisce il palo nel finale

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Gara maiuscola, tra due squadre che hanno dato tutto in campo. Vittoria e Niscemi si sono affrontate a viso aperto, giocando una partita di grande generosità.

Entrambe le squadre volevano vincere la partita, entrambe hanno cercato più volte la via del gol, ma delle difese coriacee, sia del Niscemi che del Vittoria, hanno negato agli attaccanti la gioia del gol.

All’inizio della gara il Niscemi ha premuto di più sull’acceleratore, il Vittoria è venuto fuori alla distanza e ha chiuso in crescendo la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, ancora il Niscemi ha due occasioni da gol, entrambe capitate sui piedi di Dos Santos. Ma al primo minuto l’attaccante niscemese, che a Vittoria è venuto nei panni dell’ex, era in palese fuorigioco. Poi, al 57’, sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Valenca, mette fuori da pochi passi. L’occasione più ghiotta è però di marca biancorossa. Al 77, il cross di Slojkowski libera Perez, che di testa colpisce il palo interno. Pochi millimetri sarebbero bastati per metterla dentro e avrebbe permesso di raccontare un’altra partita.

Niscemi e Vittoria si temevano. Sulla panchina del Niscemi oggi c’è Nicolò Terranova, che ha guidato il Vittoria per metà stagione nella primavera 2025. Ha lasciato un buon ricordo e alla guida del Niscemi sta disputando un grande campionato. Sulla panchina del Vittoria, da dieci giorni, c’è Angelo Galfano. La gara è stata giocata da entrambe le squadre su ritmi molto alti. Il gioco è stato spesso spezzettato, proprio perché entrambe le formazioni hanno attuato una difesa molto alta, provando a fermare sul nascere le azioni di gioco dell’avversario.

Su un campo difficile, non era facile giocare e non era facile imbastire azioni di gioco. Nel Vittoria, il centravanti Tassi (buona la sua prestazione) è rimasto spesso isolato al centro dell’attacco, guardato a vista dai difensori in maglia gialloverde. Tassi ha avuto due buone occasioni alla fine del primo tempo, ma non è riuscito a fare gol. Nel secondo tempo, il nuovo allenatore Angelo Galfano lo ha sostituito inserendo Romero, nel tentativo di dare più velocità all’attacco.

Galfano, all’esordio davanti al suo nuovo pubblico, è stato applaudito dai tifosi all’ingresso in campo e alla fine della partita. I tifosi hanno gradito il gioco espresso dalla squadra, che non si è mai risparmiata. “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi – ha detto Galfano negli spogliatoi – hanno fatto una grande prestazione. Contro il Niscemi non era facile giocare, ma noi non abbiamo demeritato e abbiamo sicuramente avuto delle occasioni per andare a rete. Dispiace per il palo colpito da Perez, avremmo meritato il vantaggio”.

Nel Vittoria, buona la prova di Tassi, in difesa Awuah e Cannino hanno difeso con ordine, fermando molte delle azioni d’attacco del Niscemi, che poche volte è riuscito ad avvicinarsi alla porta difesa da Malandrino. Buona prova di Slojkowski, che ha difeso bene e ha imperversato sulla sua fascia, superando più volte il centrocampo avversario. Il giovane Simola ha lottato come un leone: anch’egli ormai non è più solo una promessa.

Con il risultato di oggi, il Niscemi perde la testa della classifica, superato nuovamente dal Niscemi e viene raggiunto al secondo posto dall’Acireale, che ha battuto la Nebros. Alle spalle del trio di testa, c’è il Mazzarrone. La squadra allenata da Ezio Raciti ormai non è più una sorpresa ed è una delle realtà più belle del girone B di Eccellenza.

Il Vittoria è attardato, con soli sette punti. Ma la formazione biancorossa ha da poco iniziato un nuovo percorso, sotto la guida di uno degli allenatori più esperti della categoria. Angelo Galfano ha guidato la squadra al primo successo esterno contro il Palazzolo e oggi il Vittoria ha fermato la capolista rischiando anche di vincere.

Domenica prossima il Vittoria giocherà in trasferta contro il Giarre, altra nobile decaduta del calcio siciliano. La partita si giocherà a Santa Venerina, per indisponibilità temporanea dello stadio di Giarre. Sia il Giarre che Vittoria sono a ridosso della zona play out e con una forte determinazione a risalire la china

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