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Serie D, Modica beffato al 96’: a Milazzo decide Majiguy dopo una gara giocata alla pari

Serie D, Modica beffato al 96’: a Milazzo decide Majiguy dopo una gara giocata alla pari

25 Ott 2026 18:05
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Il Modica, beffato da un gol a tempo scaduto, torna da Milazzo con una sconfitta immeritata.

La squadra allenata da Filippo Raciti ha giocato a viso aperto contro un avversario molto forte, che sul proprio terreno concede poco o nulla e che viene considerato una delle squadre più ostiche del girone I del campionato di Serie D, ma è stata beffata da un gol segnato dal Milazzo a tempo scaduto.

Il Modica non ha affatto demeritato, anzi ha giocato alla pari. Entrambe le squadre hanno provato a vincere la partita. Soprattutto il Milazzo ha cercato di imporre la supremazia dei padroni di casa, spingendo sull’acceleratore, ma trovando davanti a sé una difesa forte e grintosa ed esponendosi anche al rapido contropiede dei rossoblù della Contea.

A tempo scaduto, al sesto minuto di recupero, il Milazzo riesce a far sua la partita nell’ultima, convulsa azione d’attacco: la palla carambola in area tra un nugolo di giocatori e arriva tra i piedi di Majiguy, che prova il tiro che non ti aspetti e la spedisce sotto la traversa. Romano non ci arriva. Il portiere del Modica è stato uno dei protagonisti della gara, riuscendo a opporsi a tutti i tentativi d’attacco dei padroni di casa.

Tanta amarezza, quindi, per il Modica, che torna da Milazzo con una sconfitta immeritata e maturata su un episodio dell’ultimo minuto. Dopo il gol l’arbitro ha fischiato la fine e ha mandato le squadre negli spogliatoi.

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