Ha 8 anni e conquista la giuria internazionale: Aurora di Comiso vince l’Hybla Music Contest

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Ragusa ha ospitato l’Hybla Music Contest, concorso internazionale per giovani promesse della musica. Quest’anno, sul palco del Centro Studi “Feliciano Rossitto”, sono saliti giovani cantanti provenienti da Malta, Kosovo, Bulgaria, Canada, Polonia, Estonia e Spagna, oltre che da varie città italiane. La direttrice artistica del Contest è Maria Distefano, presidente dell’associazione Mondo di Luci. L’obiettivo della manifestazione, ormai consolidata nel panorama musicale siciliano, è la valorizzazione dei giovani talenti.

La giovane Aurora Schirmo, di Comiso, è la vincitrice assoluta del concorso nella sezione “Junior”, che comprende le categorie dai 5 ai 9 anni e dai 10 ai 14 anni. La sua esibizione ha conquistato la giuria internazionale, presieduta dai maestri Luigi Fontana e Angelo Petruccetti, con la partecipazione della talent scout Rita Perrotta.

Aurora si è esibita presentando le canzoni “Invece no” e “La mia voce”. Le due esibizioni le hanno permesso di esprimere qualità vocali già ben definite e una forte personalità artistica. Aurora, 8 anni, ha dimostrato di possedere caratteristiche che meritano di essere coltivate e valorizzate. Qualche mese fa, la giovane solista di Comiso aveva già conquistato il terzo posto assoluto nel festival internazionale di canto in Portogallo, poi si era imposta nella categoria “junior” al festival canoro “Vittoria Colonna”. Sulla giovane solista si sono già concentrate le attenzioni del mondo della musica, che vede in lei le potenzialità di un futuro percorso artistico. Dopo la vittoria, Aurora ha già ricevuto numerosi inviti a manifestazioni musicali internazionali. La vittoria è quindi un importante traguardo, ma anche l’inizio di nuove possibilità.

L’Hybla Music Contest ha poi assegnato altri premi. Nella categoria 5/9 anni ha vinto Sara Ottaviano, seguita da Serena Ceparano e Rita Gurrieri. Nella categoria 10/14 anni ha vinto Matteo Paterniti, al secondo posto Alicja Markiewicz, al terzo Maria Vittoria Volpe.

Al primo posto della categoria 15/18 anni si è imposta Marta La Rosa, seguita da Gaia Marchisello e Lina Vitanova Gomez. Nella categoria 19 anni e oltre ha vinto Yaiza Padial; al secondo e al terzo posto troviamo Maria Teresa Cirasa e Patrizia Chillari.

Una sezione del Contest era dedicata agli “inediti”: nella categoria junior si sono imposte, nell’ordine, Gaia Corallo e Chiara Murabito; negli inediti senior ha vinto Maria Teresa Cirasa, seguita da Marisa Pavone.

Nella sezione per gruppi e band ha vinto la “Lavika Band”; al secondo posto si sono classificati Anna e Benny.

La giuria ha assegnato anche il premio speciale “Jimmy Fontana” a Matteo Paterniti. Il “Premio della Critica” è andato ad Alicja Markiewicz.

Un altro premio speciale, intitolato alla città di Ragusa, è stato assegnato a Elizabeth Visio. I premi speciali Csen sono andati ad Aurora Cascone, Mayra Caruana Micallef, Ana Hoti, Emily Lagle, Benedetta Zisa e Giovanni Maganuco.

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