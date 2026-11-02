Ragusa-Catania, domani sciopero nel cantiere del Lotto 3: stipendi e lavori in bilico

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Domani, martedì 3 novembre, i lavoratori del cantiere del Lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania incrociano le braccia. Lo sciopero, proclamato da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Catania, è tra gli appuntamenti della giornata segnalati anche dall’agenzia Ansa: al centro ci sono il rischio di ritardi nel pagamento degli stipendi, le incertezze sulla continuità occupazionale e il timore che i lavori rallentino o si fermino del tutto.

La protesta era stata annunciata la settimana scorsa, quando i sindacati, dopo un’assemblea con i lavoratori dell’appalto affidato da Anas a CMC Ravenna, avevano dichiarato anche lo stato di agitazione. Le richieste sono tre: regolarità delle retribuzioni, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e un cronoprogramma credibile per portare avanti l’opera. A preoccupare sono anche le difficoltà in altre commesse della stessa impresa, dove fermi e problemi operativi alimentano il timore di ricadute sull’occupazione.

Omar Dell’Ombra della Feneal Uil, Domenico Murabito della Filca Cisl e Dario Gulisano della Fillea Cgil chiedono un tavolo urgente tra CMC Ravenna, Anas, istituzioni e rappresentanti dei lavoratori, con impegni verificabili e tempi certi.

Per il Lotto 3 non è la prima tempesta. A febbraio gli operai avevano già scioperato per gli stipendi non pagati, fino alla svolta che aveva portato CMC ad assumere tutti gli operai Achates e a pagare gli arretrati. Una vertenza che pesa su un’opera attesa da decenni dalla Sicilia sudorientale, mentre in altri tratti i lavori avanzano, come nella galleria con lo scavo al 93%.

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