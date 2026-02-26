Autostrada Ragusa-Catania, svolta sul Lotto 3: Cmc assume tutti gli operai Achates e paga gli arretrati

CATANIA – Una vertenza che si trascinava da mesi trova finalmente uno sbocco concreto. La Cmc Spa di Ravenna assumerà a tempo indeterminato tutte le maestranze rimaste senza lavoro e precedentemente impiegate sul Lotto 3 della costruenda autostrada Ragusa-Catania. Non solo: agli operai saranno corrisposti anche gli stipendi arretrati non pagati negli ultimi mesi dal consorzio Achates.

L’accordo è stato raggiunto nel corso di un incontro in Prefettura a Catania, alla presenza dei vertici Cmc, delle organizzazioni sindacali, del sub commissario Sergio Cicero – su delega del commissario straordinario di Governo Renato Schifani – e del responsabile unico di progetto di ANAS, Silvio Canalella. Assunzioni e stipendi arretrati

L’intesa prevede l’assorbimento di tutti i lavoratori rimasti disoccupati dopo le difficoltà del consorzio Achates. Un passaggio fondamentale non solo per la tutela occupazionale, ma anche per garantire continuità ai lavori di un’infrastruttura considerata strategica per il territorio ibleo e per l’intera Sicilia orientale.

Gli operai riceveranno inoltre le retribuzioni arretrate, punto centrale della vertenza sindacale. L’impegno assunto da Cmc rappresenta una doppia garanzia: stabilità contrattuale e ristoro economico per i mesi di incertezza vissuti dalle maestranze. Il ruolo della Prefettura e di Anas

Determinante il tavolo convocato in Prefettura a Catania, che ha svolto un ruolo di mediazione tra le parti. In una nota, Anas ha sottolineato di aver seguito con particolare attenzione tutte le fasi della vertenza, fornendo garanzie e rassicurazioni attraverso un’azione informativa trasparente sulle complesse procedure tecnico-amministrative legate alla responsabilità solidale della stazione appaltante.

Procedure che, senza la ripresa immediata delle attività e il conseguente avanzamento dei lavori, non avrebbero consentito nel breve periodo il pagamento sostitutivo delle spettanze.

Anas ha espresso “grande soddisfazione” per l’esito dell’accordo, ringraziando la Prefettura per il ruolo centrale svolto nella gestione della crisi. Riapre il cantiere del Lotto 3

L’intesa raggiunta consentirà, a stretto giro, la ripresa immediata dei lavori sul Lotto 3, tassello fondamentale del tracciato della futura autostrada Autostrada Ragusa-Catania.

Oltre alla stabilizzazione dei lavoratori, Cmc dovrà completare le procedure legate al risanamento delle posizioni creditizie delle imprese subappaltatrici coinvolte nell’opera.

L’obiettivo dichiarato resta quello di restituire al territorio un’infrastruttura attesa da anni, considerata di rilevante interesse strategico nazionale. Una svolta che, se confermata nei tempi annunciati, potrebbe segnare la ripartenza concreta di uno dei cantieri più discussi e simbolici per lo sviluppo della Sicilia sud-orientale.

