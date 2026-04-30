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Modica: prova a entrare in casa e si scaglia contro la Polizia. Agenti feriti, 28enne arrestato
30 Apr 2026 11:13
Momenti di tensione a Modica, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
L’episodio si è verificato durante un intervento del Commissariato locale, intervenuto a seguito di una segnalazione per un soggetto che stava tentando di introdursi con forza all’interno di un’abitazione, colpendo il portone con calci e pugni.
L’intervento della Polizia e l’aggressione agli agenti
Giunti sul posto, gli agenti hanno tentato di identificare il giovane, chiedendo le generalità. In quel momento la situazione è rapidamente degenerata: il 28enne avrebbe cercato di fuggire, andando in escandescenza e aggredendo i poliziotti con calci e pugni.
Ne è nata una colluttazione durante la quale gli agenti hanno riportato lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure ospedaliere.
Arresto e misura cautelare
Il giovane è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.
Le accuse a suo carico comprendono violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Agenti feriti e prognosi
Gli operatori intervenuti hanno riportato ferite giudicate guaribili con una prognosi di circa 10 giorni, secondo quanto refertato in ospedale. Indagini in corso.
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