Ragusa, nasce l’albo di nidi e servizi 0-3 anni: domande entro il 18 novembre

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Prima di programmare, contare. Il Comune di Ragusa ha avviato l’iter per istituire l’Albo comunale dei soggetti gestori dei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni: una ricognizione di tutte le realtà che operano in città, dai nidi d’infanzia ai micro-nidi, dalle sezioni primavera ai centri per bambini e famiglie fino ai nidi domiciliari. L’obiettivo è costruire un sistema integrato in cui pubblico e privato garantiscano standard elevati di educazione, sicurezza e cura.

«La programmazione delle politiche educative deve partire innanzitutto dalla conoscenza puntuale dei servizi presenti sul territorio», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Catia Pasta. La fascia 0-3 anni, aggiunge, è un momento cruciale per la crescita dei bambini e richiede investimenti e una visione d’insieme: mettere in rete le risorse esistenti dovrebbe permettere di programmare meglio i prossimi interventi, intercettare i bisogni ancora scoperti e costruire una rete più vicina ai genitori, anche per conciliare i tempi di vita e di lavoro.

Chi può iscriversi

L’avviso è rivolto ai titolari o gestori di servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento e attivi nel territorio comunale. Nell’Albo potranno entrare nidi d’infanzia, micro-nidi, sezioni primavera e servizi integrativi come spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi in contesto domiciliare, i cosiddetti nidi in famiglia. Servono i requisiti previsti dalle norme nazionali e regionali: autorizzazione al funzionamento, standard strutturali, organizzativi e gestionali, personale qualificato, sicurezza e tutela dei minori.

La domanda va presentata con l’apposita modulistica, allegando tra l’altro la documentazione sulla titolarità o gestione del servizio, l’autorizzazione al funzionamento (Scia), una scheda descrittiva e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti. L’Albo sarà aperto e aggiornato periodicamente.

Cosa non comporta

Il Comune precisa che l’iscrizione non porta automaticamente affidamenti, convenzioni, acquisto di posti o contributi. L’Albo è uno strumento conoscitivo e organizzativo, la base per eventuali procedure successive di accreditamento, convenzionamento o finanziamento, che saranno regolate da provvedimenti specifici.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro il 18 novembre 2026. Bando, requisiti e modulistica sono sul sito del Comune di Ragusa.

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